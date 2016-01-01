10 خطوات لمكياج ليلي عاجل

نواجه العديد من المناسبات الخاصة التي تتطلب تحضيرًا خاصًا لها بدءًا من الجلد إلى الماكياج مرورًا بتصفيفة الشعر ، ولكن قد تضطر إلى الحصول على مكياج ليلي عاجل لم يتم التخطيط له مسبقًا، يمكنك اتباع الخطوات البسيطة التالية للحصول على مكياج جذاب وفوري،وفقا لما نشره موقع fashion.
نظفي عينيك بمنظف محدد للعين ثم بلليهما ببلسم خاص للعيون لحمايتها من الآثار الجانبية للمكياج.
أضيفي طبقة صغيرة من الكونسيلر فوق الجفن العلوي لإصلاح المكياج ثم أضيفي وحدة من درجات اللونى،أخيرًا ، أضفي بعض المسحوق فوقه.
بعد تحضير العين ، أضيفي اللون الأسود فوق الجفن المتحرك فقط. تجنبي الزاوية الداخلية للعين قدر الإمكان.
ابدئي باللون الأخضر الزيتوني على اللون الأسود وحاول مزجه جيدًا.
في بداية الجفن الثابت ، نضيف اللون الأخضر الفاتح وثبتيه باللون الغامق بحركة دائرية حتى بداية الزاوية الداخلية.
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