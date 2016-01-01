بأسهل الخطوات.. طريقة عمل أكواب البطاطس بالبيض

ترغب كل ربة منزل في تقديم الوجبات الجديدة وغير التقليدية لأفراد أسرتها حتى لا تشعر بالملل، بالإضافة إلى ذلك تبحث عن الأطباق الغنية بالعناصر الغذائية والمفيدة لأسرتها.
وتقدم الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ طريقة عمل أكواب البطاطس بالبيض بأسهل الخطوات.
مقادير أكواب البطاطس بالبيض
3 أكواب بطاطس مسلوقة ومهروسة
5 بيضات
3 ملاعق كبيرة بصل أخضر مفروم
ملح وفلفل
ربع كوب شيدر مبشورة
بقدونس مفروم
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