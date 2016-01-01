بأسهل الخطوات.. طريقة عمل أكواب البطاطس بالبيض

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أكواب البطاطس بالبيض

ترغب كل ربة منزل في تقديم الوجبات الجديدة وغير التقليدية لأفراد أسرتها حتى لا تشعر بالملل، بالإضافة إلى ذلك تبحث عن الأطباق الغنية بالعناصر الغذائية والمفيدة لأسرتها.

وتقدم الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ طريقة عمل أكواب البطاطس بالبيض بأسهل الخطوات.

مقادير أكواب البطاطس بالبيض
3 أكواب بطاطس مسلوقة ومهروسة
5 بيضات
3 ملاعق كبيرة بصل أخضر مفروم
ملح وفلفل
ربع كوب شيدر مبشورة
بقدونس مفروم

ملح فلفل أسود

طريقة تحضير أكواب البطاطس بالبيض
-يشوح البصل الأخضر المفروم فى الزبدة على النار
-يضاف البقدونس والملح والفلفل الأسود
-يخلط البيض مع الملح والفلفل الأسود والبطاطس المسلوقة والمهروسة
-يوضع الخليط في صينية الكب كيك المرشوشة بالزيت
-يضاف على الوجه خليط البصل المفروم المشوح
-يضاف على الوجه المزيد من الجبنة المبشورة
-يوضع في الفرن فى درجة حرارة 180 حتى تمام النضج لمدة حوالى 10 دقائق

المصدر: برنامج أميرة في المطبخ

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