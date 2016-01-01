لعلاج مشاكل الجهاز التنفسي.. فوائد جلسات توسيع الشعب الهوائية



مشاكل الجهاز التنفسي مشاكل الجهاز التنفسي

هناك العديد من فوائد جلسات توسيع الشعب الهوائية للكبار والأطفال الذين يعانون من مشاكل الجهاز التنفسي ، وإن ممن يعانون من مشاكل في التنفس او اى امراض بالجهاز التنفسي فعليك بمعرفة فوائد جلسات توسيع الشعب الهوائية.



وتعمل جلسات توسيع الشعب الهوائية على زيادة تدرج ضغط الهواء عبر الرئة؛ حيث انه كلما زاد تدرج ضغط الهواء عبر الرئة كلما زاد التمدد الشعب الداخلية، وبالتالي التنفس بشكل أفضل.



وتعتبر جلسات توسيع الشعب الهوائية مثالي لمرضى الربو من الأطفال والكبار ايضا، ومن يعانون من مشاكل الجهاز التنفسي، وتوقف التنفس أثناء النوم، والمدخنين، مرض الانسداد الرئوي المزمن.

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ويمكن عمل جلسات توسيع الشعب الهوائية عبر مجموعة من الجرعات الدوائية، والمعروفة بأسم موسعات الشعب الهوائية، وهي عبارة عن مجموعة من الأدوية القوية لتوسيع القصبات الهوائية من الداخلويسمح لعمل جلسات توسيع الشعب الهوائية للمرضى باستخدام موسعات الشعب الهوائية قصيرة المفعول لمدة تصل إلى 8 ساعات، وذلك لتقليل انسحاب موسعات الشعب الهوائية، وتقليل التباين داخل الفرد في تضييق الشعب الهوائية الأساسي.