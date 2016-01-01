تأجيل الدراسة في مدارس 4 قرى ببئر العبد.. لهذا السبب



تأجيل الدراسة في مدارس 4 قرى ببئر العبد تأجيل الدراسة في مدارس 4 قرى ببئر العبد

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،اليوم السبت، سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة في عدد من المدارس في إدارة العريش التعليمية بجانب حضور طابور الصباح.



كما قام المحافظ، يرافقه اللواء ناير حمدي، نائب رئيس هيئة الأبنية التعليمية، وحمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بافتتاح المجمع الخدمي للامتحانات بالعريش.



ووضع المحافظ، خلال الجولة حجر الأساس للمدرسة التكنولوجية اليابانية بالعريش، مؤكدا خلال تفقده لعدد من الفصول الدراسية بمدارس الشهيد مصطفي يحيى جاويش الاعدادية والشهيد علاء الريس الثانوية بنات، أن الدراسة انتظمت في جميع مدارس المحافظة والبالغ عددها 624 مدرسة مقيد بها 114 ألف 675 طالبًا وطالبة ، ويعمل بها نحو 9000 معلمًا ومعلمة في مختلف التخصصات والمواد الدراسية علي مستوي المحافظة.

قد يعجبك أيضا...

وشدد المحافظ ،علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم ، بجانب الحفاظ علي التباعد بين الطلاب بمسافة مترين ، وارتداء الكمامات الواقية بالنسبة للعاملين بالمدارس والطلاب، والتعقيم المستمر للفصول الدراسية، مؤكدا علي أن لمديرية التربية والتعليم الحق في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ علي الطلبة والطالبات .ووجه المحافظ، التحية إلى أبناء سيناء، حيث قام الأجداد بلعب دور كبير خلال حرب أكتوبر المجيدة في معاونة القوات المسلحة، مطالبا الآباء والأبناء بالتعاون مع الجهات الأمنية لتطهير سيناء من العناصر الإرهابية، مشيرا الى أن مدينة العريش أصبحت آمنة وجري فيها افتتاح عدد من المشروعات التنموية، مؤكدا علي أن كلمة الصباح بالمدارس عن نصر أكتوبر.من جانبه أكد حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، علي انتظام الدراسة في جميع المدارس علي مستوي الإدارات التعليمية السته، باستثناء ١٧ مدرسة في قري قاطية واقطية والمريح والجناين، تم تأجيل الدراسة فيها بقرار من المحافظ، تمهيدا لقيام قوات الحماية المدنية بتطهيرها من اي أجسام غريبة، حفاظا على الطلبة والطالبات.