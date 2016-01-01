هل ذهب الشبكة عليه زكاة لو وصل للنصاب.. الإفتاء تجيب



ذهب الشبكة ذهب الشبكة

هل ذهب الشبكة عليه زكاة لو وصل للنصاب.. سؤال وصل للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.



أوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الشبكة هي حلي المرأة ، والحلي لا زكاة فيه.



هل على شبكة العروس زكاة حتى لو لم تلبس؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

قد يعجبك أيضا...

وأجاب "الجندي" قائلًا: لو لم تُلبس فيكون الشبكة عليها زكاة لأنه ذهب مكنوز، انما لو كانت ترتديها فليست عليها زكاة.وتابع: الارجح أن شبكة العروس ليس عليها زكاة، ولكن لو لم تُلبس فعليها زكاة وتقدرها طول العام ونخرج على قيمتها 2.5 % .مبروك عطية: «شبكة العروس» ليس عليها زكاة في هذه الحالةقال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن هناك حالة واحدة، لا يكون على شبكة الزوجة زكاة، وهي أن تقل عن نصاب الزكاة ولو بجرام واحد، أي لا تزيد عن 84 جراما.وأوضح «عطية» خلال تقديمه لبرنامج «كلمة السر»، في إجابته عن سؤال: «اشتريت شبكة لزوجتي، تجاوزت 85 جرامًا من الذهب، فهل أُخرج عنها زكاة؟»، أنه ينبغي إخراج زكاة عن الشبكة، لأنها بلغت النصاب وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21، منوهًا بأنه يتم احتساب زكاتها، بتقدير قيمة الذهب بالسعر الحالي، وإخراج 25 جنيهًا عن كل ألف جنيه.وتابع: أما إذا تعثر الزوج في إخراج قيمة الزكاة عن الشبكة، فله أن يبيع جرامات بحيث تقل عن نصاب الزكاة، لافتًا إلى أنه في هذه الحالة لا يكون عليها زكاة ليوم القيامة.الإفتاء: ذهب المرأة عليه زكاة في هذه الحالاتقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن حُلى المرأة المستخدم للزينة لا زكاة فيه سواء أكان قد بلغ النصاب أو أقل.وأضاف «شلبي»، فى إجابته عن سؤال «هل تجب الزكاة فى ذهب الزينة؟»، أن الحُلي أو الذهب الذى جاء به إلى المرأة سواء أكان شبكة أو هدية وهو بغرض التزين والتحلى لا زكاة فيه، فمن الممكن أن يكون لدى المرأة ذهب ولكنها لا تتحلى به فهذا ليس عليه زكاة.وأشار إلى أنه طالما أن الذهب للزينة فليس فيه زكاة حتى ولو كانت المرأة مدخرة في المنزل فلا يجب الزكاة فيه إلا إذا كان بغرض الاسثتمار أو التجارة فهنا به زكاة التجارة ولا تجب فيه زكاة ما دام مُعدًا بغرض الزينة حتى ولو لم ترتده المرأة.