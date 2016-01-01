مدرب الوداد السابق يحذر الأهلي من ثنائي الفريق ويؤكد: خسارة الأحمر 0-1 تعني خروجه من البطولة

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صورة الخبر: الأهلي
الأهلي

كشف الصربي زوران مانولو فيتش، المدير الفني السابق للوداد المغربي، عن توقعاته لمواجهة الاهلي والوداد الغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال زوران مانولو فيتش في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار: "إذا خسر الأهلي بنتيجة هدف نظيف أمام الوداد يعني خروج الأحمر من البطولة".

وحذر الصربي زوران مانولو فيتش، المدير الفني السابق للوداد المغربي، الاهلي من ثنائي فريق الوداد المغربي ، وذلك قبل لقاء الفريقين اليوم فى نصف نهائي دوري الابطال.

وقال زوران مانولو فيتش في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار: " احذر الأهلي من خطورة ثنائي الوداد الحدادي واووك، وأضاف أن جيرالدو والشناوي أهم العناصر في الأهلي".

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من جديد لاستئناف مبارياته الإفريقيه وحلم التتويج باللقب التاسع فى تاريخه بصدام الوداد في المغرب ، بعد أكثر من 8 أشهر على أخر ظهور للأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي خاض آخر مبارياته القارية يوم 7 مارس من العام الجاري مع صنداونز وتعادل (1-1) في إياب ربع النهائي بجنوب إفريقيا ليتأهل بمجموع المباراتين (3-1).

المصدر: صدى البلد

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