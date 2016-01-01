موعد مباراة إيفرتون ضد ليفربول بـ الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



إيفرتون ضد ليفربول إيفرتون ضد ليفربول



يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على نظيره على نظيره إيفرتون، اليوم، السبت، على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة الدوري الإنجليزي بريميرليج.



موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون:



وتقام مباراة ليفربول ضد إيفرتون في تمام الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورت 1 وبي إن سبورت 2، بتعليق حفيظ دراجي.

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صلاح أساسيا:ومن المقرر أن يدفع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بالنجم المصري محمد صلاح أساسيا في مباراة اليوم، بينما سيعود النجم السنغالي ساديو ماني إلى تشكيلة الريدز، بعد غيابه عن مباراة أستون فيلا الماضية، بسبب إصابته بفيروس كورونا.ليفربول ضد إيفرتون:ويسعى فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح لاستعادة هيبته بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط المدوي أمام أستون فيلا بنتيجة 7 - 2، في الجولة الماضية.وخاض ليفربول 4 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز خلال في 3 مباريات، وخسر في لقاء وحيد.في المقابل يطمح إيفرتون الذي يقدم نتائج خيالية هذا الموسم، في انتزاع الثلاث نقاط من الريدز، لمواصلة تربعه على صدارة البريميرليج.إيفرتون هو الفريق الوحيد الذي لم يفقد أي نقطة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث فاز بجميع مبارياته.ترتيب ليفربول وإيفرتون:ويتصدر إيفرتون جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز الخامس بـ 9 نقاط.تأجيل عودة الجماهير:يذكر أن الحكومة البريطانية تراجعت مؤخرا عن قرار عودة الجماهير إلى مباريات الدوري الإنجليزي، خلال شهر أكتوبر الحالي، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.