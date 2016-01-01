بسبب الحكم.. توتر الأجواء قبل مباراة الوداد والأهلي بدوري أبطال إفريقيا



الوداد والأهلي الوداد والأهلي

تداولت تقارير الصحف المغربية غضب جماهير الوداد البيضاوي من تعيين الحكم الزامبي جياني سيكازوي لإدارة مباراة الفريق أمام الأهلي مساء اليوم ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا .



وتسيطر على جماهير الوداد المغربي الذكريات السيئة للحكم الزامبي وخصوصا في مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا أمام الترجي العام الماضي حيث كان المسؤول عن غرفة الكنترول بملعب رادس.



وأشارت التقارير إلى أن جماهير الوداد ترفض اختيار الحكم لإدارة المباراة وتضغط علي سعيد الناصيري رئيس النادي لإبلاغ الكاف موقفه من الحكم .

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كما استحضرت جماهير الوداد تعرض الحكم للإيقاف من قبل الكاف منذ عامين بسبب فضيحة الرشوة في مباراة الترجي التونسي وبريميرو دي اوجستو الأنجولي في نصف نهائي دوري الأبطال .جدير بالذكر ان إسناد المباراة الي سيكازوي التخوف منه نظرا لما يملكه من ماضٍ اسود في قيادة المباريات المهمة في البطولات الأفريقية سواء بين جماهير الأهلي أو الوداد المغربي.