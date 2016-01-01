توجه إلى الطبيب فورا.. هذه العلامات قد تكون دليلا على إصابتك بكورونا.. تفاصيل



فيروس كورونا فيروس كورونا

فيروس كورونا هو مرض معدٍ، تم تأكيده لدى ما يقرب من 40 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، في حين توفي أكثر من مليون بسببه، لذا إذا ظهرت عليك أي من أعراض الفيروس المستجد الرئيسية، فيجب إجراء اختبار للعدوى على الفور.



فعليك الملاحظة المستمرة لهذا، فمن المرجح أن يكون سبب السعال الجديد أو الحمى الشديدة أو فقدان حاسة الشم أو التذوق هو العدوى إذا كانت مصحوبة ببعض الأعراض الأخرى المبلغ عنها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.



وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، يعد التعب المستمر أحد أكثر علامات فيروس كورونا شيوعًا، كما يعاني بعض المرضى أيضًا من التهاب الحلق والإسهال والتهاب الملتحمة والصداع وحتى طفح جلدي غير عادي على جلدهم.

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وأضافت أنه يجب عليك طلب العناية الطبية إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس أو ألم مفاجئ في الصدر، مؤكدة أإن كوفيد -19 يؤثر على أشخاص مختلفين بطرق مختلفة.ويصاب معظم المصابين بمرض خفيف إلى متوسط ويتعافون دون دخول المستشفى، ويجب على الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة والذين يتمتعون بصحة جيدة التعامل مع أعراضهم في المنزل.'في المتوسط، يستغرق الأمر من خمسة إلى ستة أيام من إصابة شخص ما بالفيروس حتى تظهر الأعراض، ومع ذلك قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 14 يومًا"، ولكن لمجرد ظهور أي من هذه الأعراض، فهذا لا يعني بالضرورة أنك مصاب بالعدوى.التعب، على سبيل المثال، شائع جدًا، وهو في الواقع أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لزيارة الطبيب، فيمكن أن يكون سبب ذلك ببساطة هو عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، أو تغيير روتين التمرين، أما إذا كان لديك أي من علامات الفيروس المستجد هذه، ثم ظهرت لديك أي من الأعراض الثلاثة "التقليدية"، يجب أن تعزل نفسك في المنزل.