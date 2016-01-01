ألوان موضة ملابس خريف 2020.. الأحمر والتايجر أبرزها



موضة ملابس خريف 2020 موضة ملابس خريف 2020

تصيبك الحيرة قبل كل فصل وبالأخص في فصل الخريف فلا نعلم أي الألوان تتناسب مع الملابس التي يمكن أن تتناسب مع هذا الفصل الذي يميل اجواءه إلى البرودة قليلا، لذا سنقوم بذكر ابرز الوان موضة ملابس الخريف 2020.



وقالت الفاشون بلوجر منة الفكهاني، إن الكثير من الفتيات تصاب بالحيرة عند اختيار الملابس والألوان التي تتناسب معها في فصل الخريف، وبالاخص الملابس التي يمكن ارتداؤها في المساء او بعد الظهر.



وتابعت منة الفكهاني في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، انه يعتبر أزياء الخريف أكثر متعة وتألقا من الصيف؛ حيث ان ألوانها تميل إلى الجرأة، والدرجات المبهجة لبث روح جديدة ومختلفة فى المظهر.

وأضافت منة الفكهاني، انه إن كنت بحاجة لشراء الملابس الجديدة فعليك باقتناء بعض الألوان الخاصة موضة ملابس خريف 2020، ومن أهمها: الأحمر والتايجر يتربعان على عرش ألوان الخريف هذا العام .واستطردت منه الفكهاني، أن اختيار ملابس المساء يجب أن يتم بعناية وكذلك اختيار الإكسسورات ايضا؛ حيث يجب أن تتميز بالبساطة والتميز في نفس الوقت، ومن أهم اكسسورات موضة ملابس خريف 2020 هي الحزام العريض على الفساتين.وأكدت، أنه يجب اختيار حذاء وحقيبة مناسبة للمظهر حتى يكتمل شكل اللوك، كما يجب اختيار باقي الاكسسوارات والحلي بعناية، حيث يفضل اختيار حلق كبير والاستغناء عن العقد فهو لا يتناسب بشكل كبير لموضة خريف 2020.







