تصيبك الحيرة قبل كل فصل وبالأخص في فصل الخريف فلا نعلم أي الألوان تتناسب مع الملابس التي يمكن أن تتناسب مع هذا الفصل الذي يميل اجواءه إلى البرودة قليلا، لذا سنقوم بذكر ابرز الوان موضة ملابس الخريف 2020.
وقالت الفاشون بلوجر منة الفكهاني، إن الكثير من الفتيات تصاب بالحيرة عند اختيار الملابس والألوان التي تتناسب معها في فصل الخريف، وبالاخص الملابس التي يمكن ارتداؤها في المساء او بعد الظهر.
وتابعت منة الفكهاني في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، انه يعتبر أزياء الخريف أكثر متعة وتألقا من الصيف؛ حيث ان ألوانها تميل إلى الجرأة، والدرجات المبهجة لبث روح جديدة ومختلفة فى المظهر.
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التعليقات على ألوان موضة ملابس خريف 2020.. الأحمر والتايجر أبرزها
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