بي إم دبليو تحذر ملاك سياراتها الهجينة من شحنها

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بي إم دبليو تحذر ملاك سياراتها الهجينة من شحنها

حذرت بي إم دبليو ملاك سياراتها الهجينة من شحن سياراتهم بسبب احتملال اندلاع حريق.

يشمل التحذير أنواع مختلفة من سيارات الشركة تشمل الفئة الثالثة والخامسة والسابعة وسيارات X المصنعة منذ بداية العام وحتى شهر سبتمبر، والتي بيعت بمعظمها للعملاء وبقي جزء منها لدى الموزعين.

قالت بي إم دبليو في إعلانها “أظهرت تحليلات داخلية أنه من الممكن في حالات نادرة جداً ربما تكون بعض الجسيمات قد دخلت إلى البطارية أثناء عملية الإنتاج”، ووضحت “عندما تصبح البطارية مشحونة بالكامل فقد يؤدي ذلك إلى حدوث ماس كهربائي داخل خلايا البطارية مما قد يؤدي إلى نشوب حريق”.

جدير بالذكر أن تلك البطاريات تأتي من شركة سامسونج والتي واجهت مشاكل مختلفة في سيارات هجينة من فورد وجاكوار لاند روفر والآن مع بي إم دبليو، ويبدو أن الأخيرة ستكون مضطرة إلى استبدال البطاريات لأكثر من 28 ألف سيارة هجينة للحفاظ على سلامة عملائها.

المصدر: سعودى شفت

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