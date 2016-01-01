قامت شركة ميتسوبيشي، بتعديل سيارتها إكليبس كروس، لتحصل على تصميم ومواصفات جديدة منحتها أكبر قدر من الانسيابية والمعالم الهجومية الواضحة.
وتجسدت أبرز التعديلات في الشبك الأمامي البارز والمصابيح الضيقة المزودة بتقنيات LED، والفتحات الهوائية الكبيرة، والتصميم الغريب للمصابيح الخلفية ومصابيح الضباب، وكذلك جاءت قمرة هذه السيارة بمقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ 5 ركاب،
يمكن التحكم بوضعياتها ودرجة حرارتها عبر أنظمة إلكترونية متطورة، كما حصلت السيارة على تصميم جديد للمقود وناقل الحركة، وعلى واجهة قيادة مميزة مدعمة بنظام مولتميدا حديث يعتمد على شاشة لمسية بمقاس 8 بوصات يمكنها الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية.
وتعتمد هذه السيارة على عدة أنواع من المحركات، محركات بنزين
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التعليقات على ميتسوبيشي تكشف عن إكليبس كروس المعدلة
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