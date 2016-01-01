

ميتسوبيشي تكشف عن إكليبس كروس المعدلة ميتسوبيشي تكشف عن إكليبس كروس المعدلة

قامت شركة ميتسوبيشي، بتعديل سيارتها إكليبس كروس، لتحصل على تصميم ومواصفات جديدة منحتها أكبر قدر من الانسيابية والمعالم الهجومية الواضحة.



وتجسدت أبرز التعديلات في الشبك الأمامي البارز والمصابيح الضيقة المزودة بتقنيات LED، والفتحات الهوائية الكبيرة، والتصميم الغريب للمصابيح الخلفية ومصابيح الضباب، وكذلك جاءت قمرة هذه السيارة بمقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ 5 ركاب،



يمكن التحكم بوضعياتها ودرجة حرارتها عبر أنظمة إلكترونية متطورة، كما حصلت السيارة على تصميم جديد للمقود وناقل الحركة، وعلى واجهة قيادة مميزة مدعمة بنظام مولتميدا حديث يعتمد على شاشة لمسية بمقاس 8 بوصات يمكنها الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية.

وتعتمد هذه السيارة على عدة أنواع من المحركات، محركات بنزين

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توربينية بسعة 1.5 لتر وعزم 150 و163 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 2.2 لتر، وستتوفر منها نسخ بمحركات هجينة اقتصادية ستطرح في عدد محدود من بلدان العالم فقط.وعلى صعيد التقنيات تحتوي إكليبس كروس المعدلة على أنظمة تثبيت السرعة وأنظمة لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، وأنظمة لقياس ضغط الهواء في العجلات وأنظمة للتحقق من الحالة الفنية للمحرك والأجزاء الرئيسية فيها وعرضها على السائق، إضافة إلى حساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وميزات لتشغيل المحرك وتدفئة المقاعد عن بعد.