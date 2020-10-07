رئيس جنوب إفريقيا يعلن مخطط الانعاش الاقتصادي لتجاوز الأزمة

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رئيس جنوب إفريقيا يعلن مخطط الانعاش الاقتصادي لتجاوز الأزمة

أعلن الرئيس الجنوب إفريقي، سيريل رامافوزا، اليوم، عن مخطط للانعاش الاقتصادي يهدف إلى خلق أكثر من 800 ألف فرصة عمل فورية، مع ضمان الرفع من إمدادات الكهرباء.

وكشف رامافوزا، خلال جلسة مشتركة لحزب المؤتمر الوطني والمجلس الوطني للأقاليم، عن حزمة من الإجراءات لاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد، تتمثل أهدافها الرئيسية في خلق فرص للشغل من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وإعادة التصنيع بفضل تطوير المقاولات الصغيرة، علاوة على دعم المقاولات المتوسطة والكبرى.

ويقوم مخطط الانتعاش على أربعة تدخلات ذات أولوية، وهي تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، وزيادة القدرة على إنتاج الطاقة، وخلق 800.000 فرصة شغل على الأقل في المستقبل القريب، والدعم السريع والمتواصل للنمو الصناعي.

ومن خلال هذا المخطط، تسعى حكومة جنوب إفريقيا إلى زيادة نسبة نمو اقتصاد البلاد بنسة 1.7 في المئة، مما يرفع متوسط النمو في جنوب إفريقيا إلى 3 في المئة سنويًا.

المصدر: صدى البلد

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