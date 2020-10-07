سعر العملات الأجنبية بمستهل تعاملات السبت

ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت 17 أكتوبر 2020 وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي للبنك الأهلى المصرى.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.65 جنيها للشراء و15.75 جنيها للبيع.
سعر اليورو 18.29 جنيها للشراء و18.51 جنيها للبيع.
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