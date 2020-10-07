سعر العملات الأجنبية بمستهل تعاملات السبت

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › سعر العملات الأجنبية بمستهل تعاملات السبت

صورة الخبر: سعر العملات الأجنبية بمستهل تعاملات السبت
سعر العملات الأجنبية بمستهل تعاملات السبت

ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت 17 أكتوبر 2020 وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي للبنك الأهلى المصرى.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.65 جنيها للشراء و15.75 جنيها للبيع.

سعر اليورو 18.29 جنيها للشراء و18.51 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى 20.18 جنيها للشراء، و 20.52 جنيها للبيع .

الفرنك السويسرى 17.09 جنيها للشراء ، و 17.25 جنيها للبيع.

وسجلت كورنا سويدية سعر 1.75 جنيها للشراء، و1.78 جنيها للبيع.

العملات الآسيوية :
سجل 100 ين يابانى سعر 14.85 جنيها للشراء و 14.98 جنيها للبيع.

واستقر اليوان الصينى عند 2.32 جنيها للشراء و2.34 جنيها للبيع.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سعر العملات الأجنبية بمستهل تعاملات السبت

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
21129

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager