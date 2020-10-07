تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم 16 أكتوبر

تراجعت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020، بقيمة بلغت جنيهان في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.
يأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأربعاء، بقيمة بلغت 3 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.
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