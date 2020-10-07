

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم 16 أكتوبر تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم 16 أكتوبر

تراجعت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020، بقيمة بلغت جنيهان في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.



يأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأربعاء، بقيمة بلغت 3 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

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وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 827 جنيها، وعيار 18 نحو 709 جنيه، وعيار 24 نحو 945 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6616 جنيها.يأتي ذلك بعد تراجع أسعار الذهب في مصر، في ختام تعاملات الثلاثاء وتراوحت قيمة الانخفاض بين 9 جنيهات و11 جنيها، بينما تراجع عيار 21 بقيمة بلغت 10 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.