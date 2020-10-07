مباشر: تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع استمرار المخاوف بشأن سرعة تعافي الطلب على الخام، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي.
وتأثرت أسعار الخام سلباً مع زيادة إصابات كورونا وعمليات الإغلاق المرتبطة بها في أوروبا الأمر الذي يؤثر على استهلاك النفط.
وكشفت شركة "بيكر هيوز" عن ارتفاع منصات التتنقيب عن النفط بنحو 12 منصة خلال الأسبوع الجاري لتصل إلى 205 منصات.
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التعليقات على محدث.. أسعار النفط تحقق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي
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