

محدث.. أسعار النفط تحقق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي محدث.. أسعار النفط تحقق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي

مباشر: تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع استمرار المخاوف بشأن سرعة تعافي الطلب على الخام، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي.



وتأثرت أسعار الخام سلباً مع زيادة إصابات كورونا وعمليات الإغلاق المرتبطة بها في أوروبا الأمر الذي يؤثر على استهلاك النفط.



وكشفت شركة "بيكر هيوز" عن ارتفاع منصات التتنقيب عن النفط بنحو 12 منصة خلال الأسبوع الجاري لتصل إلى 205 منصات.

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وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية كشفت بالأمس عن تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات، كما تراجع إنتاج النفط في الولايات المتحدة بنحو 500 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع المنصرم.وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.2 بالمائة إلى 40.88 دولار للبرميل، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7 بالمائة.وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 0.7 بالمائة إلى مستوى 42.87 دولار للبرميل.