أبل.. مميزات وخدمات مجانية لهذه الأجهزة

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أبل.. مميزات وخدمات مجانية لهذه الأجهزة

أعلنت شركة أبل نيتها توفير بعض الخدمات الإلكترونية بشكل مجانى ولفترات محددة لمشترى هواتفها وأجهزتها الذكية.



وأشارت الشركة فى منشور لها على الإنترنت، إلى أن أى مستخدم سيقوم بشراء أجهزة جديدة من نوع آيفون أو آيباد أو Apple TV أو أيبود تاتش بعد 22 أكتوبر، ستتاح له فرصة الحصول على خدمات Apple

Arcade للألعاب بشكل مجاني ولمدة 3 أشهر.
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ووفقا لما ذكره موقع "RT"، سيكون بإمكان أصحاب الأجهزة الجديدة أيضا الاستفادة من خدمات Apple TV Plus بشكل مجانى ولمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ تشغيلهم لأجهزتهم الذكية.


وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن شركة آبل ستبدأ أواخر العام بطرح حزمة خدمات إلكترونية موحدة يمكن من خلالها الاستفادة من خدمات Apple Music و Apple TV Plus و iCloud و Apple News Plus و Apple Arcadeعن طريق اشتراكات شهرية تتراوح أسعارها ما بين 15 و30 دولارا تقريبا.
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المصدر: الوفد

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