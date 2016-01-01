اقترحت مدينة صينية على سكانها "تلقيحا طارئا" ضد كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، وهي أول عملية معروفة بهذا الحجم في البلاد، يعطى خلالها لقاح لم تتم الموافقة على التداول به تجارياً.
وأوضح مركز السيطرة على الأمراض المعدية في جياشينغ (شرق الصين) أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما يمكنهم الحصول على استشارة للقاح من شركة "سينوفاك" الخاصة. وفقا لفرانس برس.
ويوصى بهذا "اللقاح الطارئ" كأولوية للسكان الأكثر تعرضا للفيروس مثل العاملين في المجال الطبي والأشخاص الذين هم على اتصال بالعامة، وموظفي الجمارك، وحتى المسافرين الذين يتعين عليهم الذهاب إلى البلدان التي تعتبر عالية الخطورة.
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التعليقات على الصين تقدم "لقاحا طارئا" لسكان مدينة جياشينغ
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