

دواء لعلاج السرطان يبشر بنتائج واعدة مع مرضى كورونا دواء لعلاج السرطان يبشر بنتائج واعدة مع مرضى كورونا

قالت شركة إسبانية مختصة في صناعة الأدوية، الجمعة، إن عقارا لعلاج السرطان أظهر نتائج واعدة في المداواة من مرض "كوفيد 19" الذي ينجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وبحسب "رويترز"، فإن شركة "فارما مار" قد قالت إن تجربة سريرية للعقار كشفت نجاعة الدواء وسط البالغين، معربة عن أملها في بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.



وارتفعت أسهم شركة "فارما مار" بأكثر من 10 في المئة في تداولات صباح الجمعة، كما أن قيمته زادت بأكثر من ثلاث مرات، بفضل النتائج الواعدة لدواء "أبليدين".

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وأوضحت الشركة أن العقار أدى إلى تراجع كمية "بروتين الفيروس" في جسم المرضى، فخرج 80.7 في المئة من مستخدميه من المستشفى قبل اليوم الخامس عشر من العلاج، فيما غادر 38.2 في المئة قبل اليوم الثامن.وذكرت الشركة، في بيان، أنها قررت على ضوء هذه النتائج، أن تدخل في مباحثات مع الوكالات التي تشرف على شؤون الصحة من أجل ترتيب المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.وتتجه الشركة إلى إجراء المرحلة الثالثة من التجارب بمشاركة مرضى يخضعون للعلاج بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا الذي تحول إلى جائحة عالمية.وفي غضون ذلك، أعطت الوكالة الإسبانية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية ضوءها الأخضر، للشركة حتى تزيد من عدد المرضى الذين يعالجون بدواء "ألبيدين" في المستشفيات، نظرا إلى النتائج المشجعة التي أظهرها خلال مرحلة التجربة الأولى.جدير بالذكر أن "ألبيدين" يعد دواء معتمدا من قبل السلطات الصحية في أستراليا لعلاج السرطان النخاعي المتعدد.