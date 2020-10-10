قالت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، إنها حددت يوم الثامن من ديسمبر من أجل تنفيذ أول حكم تصدره محكمة اتحادية بإعدام امرأة منذ نحو 70 عاما.
وذكرت الوزارة في بيان، أن ليزا مونتغومري، المدانة بخنق امرأة حبلى في ولاية ميزوري عام 2004، ستُعدم بحقنة مميتة في إصلاحية "تيرهوت" بولاية إنديانا.
ويقول مركز معلومات عقوبات الإعدام إن آخر امرأة أعدمت بقرار محكمة اتحادية كانت بوني هيدي التي وُضعت في غرفة غاز بولاية ميزوري عام 1953.
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التعليقات على لأول مرة منذ 70 عاما.. تنفيذ حكم الإعدام بحق امرأة أميركية
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