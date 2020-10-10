كلبة تصر على ركوب سيارة الإسعاف: رفضت ترك صاحبها

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كلبة تصر على ركوب سيارة الإسعاف: رفضت ترك صاحبها

خطفت كلبة صغيرة الأنظار في أحد شوارع البرازيل بعد أن جسدت مثالا للوفاء، بإصرارها على البقاء بجوار مالكها وركوب سيارة الإسعاف التي كانت تقله إلى المستشفى، بعد أن أصيب بتوعك وهو يمشي معها في الشارع.

ووثق أحد المتواجدين في المكان، ويدعى أندرسون باهي، الواقعة بمقطع فيديو، ظهرت فيه الكلبة وهي تقف بجوار سيارة الإسعاف، قبل أن تقفز لتقف على الصدام الخلفي للسيارة، إصرارا منها على البقاء مع مالكها.

وسمح المسعفون للكلبة بركوب السيارة والذهاب إلى المستشفى، حيث وقفت أمام الباب في انتظار خروج مالكها، رافضة التحرك من الموقع.

ولحسن الحظ، وصلت عائلة المريض لإعادته والكلبة إلى المنزل، بعد نحو 45 دقيقة حسب «سكاي نيوز».

وانتشرت الصور ومقطع الفيديو بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نالت الكلبة الوفية إعجاب الكثيرين.

المصدر: المصرى اليوم

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