كما حدث مع فتاة المعادي| فيديو يرصد لحظة سرقة حقيبة سيدة بالقوة في الشرقية

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صورة الخبر: لحظة سرقة حقيبة سيدة بالقوة في الشرقية
لحظة سرقة حقيبة سيدة بالقوة في الشرقية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمحافظة الشرقية مقطع فيديو لإحدي كاميرات المراقبة يوثق لحظة سرقة "شنطة" إحدى السيدات بأحد شوارع مدينة فاقوس لشابين مستقلين دراجة بخارية ولاذا بالفرار.

وظهر في الفيديو سيدة تحمل "شنطة" سفر يساعدها طفل وتسير بأحد الشوارع بمنطقة الساحة بمدينة فاقوس التابعة لمحافظة الشرقية، وقام شخصان يستقلان دراجة بخارية بخطف حقيبة يدها ولاذا بالهروب.

فيما طالب الأهالي الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط الجناة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهما وإعادة الحقيبة والمسروقات للسيدة.



فيما تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار ، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من " دعاء ع " ربة منزل مقيمة دائرة مركز فاقوس، يفيد انه أثناء سيرها برفقة نجلها بجوار الساحة الشعبية ، قام شخصان بسرقة حقيبة يدها ولاذا بالفرار.

فيما يكثف رجال الأمن من جهودهم لتحديد هوية الجناة وضبطهم وإعادة المسروقات وجار تحرير محضر بالواقعة.

المصدر: elbalad

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