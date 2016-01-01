تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمحافظة الشرقية مقطع فيديو لإحدي كاميرات المراقبة يوثق لحظة سرقة "شنطة" إحدى السيدات بأحد شوارع مدينة فاقوس لشابين مستقلين دراجة بخارية ولاذا بالفرار.
وظهر في الفيديو سيدة تحمل "شنطة" سفر يساعدها طفل وتسير بأحد الشوارع بمنطقة الساحة بمدينة فاقوس التابعة لمحافظة الشرقية، وقام شخصان يستقلان دراجة بخارية بخطف حقيبة يدها ولاذا بالهروب.
فيما طالب الأهالي الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط الجناة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهما وإعادة الحقيبة والمسروقات للسيدة.
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التعليقات على كما حدث مع فتاة المعادي| فيديو يرصد لحظة سرقة حقيبة سيدة بالقوة في الشرقية
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