عميد صيدلة عين شمس: بدء الدراسة بالكلية أونلاين ..غدا

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › عميد صيدلة عين شمس: بدء الدراسة بالكلية أونلاين ..غدا

صورة الخبر: صيدلة عين شمس
صيدلة عين شمس

قال الدكتور خالد أبو شنب عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، إن الدراسة ستبدأ غدا "اونلاين" لجميع الفرق، حسب الجداول المعلنة للطلاب، منوها أن يوم الأحد ستبدأ الدراسة بالشكل المباشر.

وأضاف عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ"صدي البلد" أن الكلية تستعد لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد 2020/ 2021 ، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي الطلاب ضد فيروس الكورونا.

وأوضح الدكتور خالد أنه تم تقليل اعداد الطلاب داخل القاعات إلي الثلث مع الحفاظ علي عملية التباعد الاجتماعي تجنبا للإصابة بفيروس كورونا وتعقيم أماكن المحاضرات والمعامل بشكل مستمر مشيرا إلي أن الطلاب سوف يتلقون محاضرات اونلاين 3 أيام و3 أيام داخل الجامعة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تحافظ علي الجميع.

وأكد أبو شنب التزام جميع العاملين وهيئة أعضاء التدريس والطلاب علي ارتداء الكمامات ويحظر علي أي طالب دخول الحرم والمحاضرات بدونها ، مضيفا أن تم وضع لافتات بجميع انحاء الكلية تحث الطلاب علي ارتداء الكمامة بشكل مستمر.

وتابع الدكتور خالد أن الكلية تعمل بنظام التعليم الهجين، بثلاثة أيام لأون لاين والثلاثة أيام الأخري من داخل الحرم الجامعي، مؤكدا رفع المقررات الدراسية علي المنصات الإلكترونية الخاصة بالكلية.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على عميد صيدلة عين شمس: بدء الدراسة بالكلية أونلاين ..غدا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
70071

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager