كيف قسمت كلية آداب حلوان الطلاب لبدء العام الدراسي الجديد مع الالتزام بإجراءات مكافحة كورونا



كلية الآداب بجامعة حلوان كلية الآداب بجامعة حلوان

أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان عن تقسيم الطلاب الفرق الدراسية المختلفة على أيام الأسبوع وقد جاء التقسيم لطلاب الفرق المختلفة فى أقسام 1/تاريخ 2/ جغرافيا 3/فلسفة 4/ علم نفس 6/ لغة عربية.



وقامت الكلية بتقسيم طلاب هذه الأقسام إلى مجموعتين وتضم المجموعة الأولى طلاب انتظام بينما تضم المجموعة الثانية طلاب انتساب.



ويأتى هذا لتقليل أعداد الطلاب داخل قاعة المحاضرات وذلك الحد من اللتجمعات والتصدى لفيروس كورونا المستجد.

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وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطالب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض أثناء التواجد فى الجامعة أو قاعة المحاضرات.واستعدت الجامعة لاستقبال الطلاب عن طريق كواشف الحرارة وقياس درجة حرارة الطالب قبل الدخول إلى الجامعة مع تعقيم وتطهير الجامعة وفرض ارتداء الكمامات إجباريا داخل الجامعة لكافة العاملين و الطلاب وكل من دخل الحرم الجامعى.وكان قد أعلن الوزير خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن موعد بداء العام الدراسى الجديد بالجامعات ابتداء من يوم السبت الموافق 17/10/2020 وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الاول لمدة 14 اسبوعا وينتهى الفصل الدراسى الاول فى 21/1/2021.وتجري امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23-1-2021، حتى يوم الخميس الموافق 4-2-2021 وفقًا لطبيعة الدراسة والأمتحانات بكل الكليات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6-2-2021، حتى يوم الخميس الموافق 18-2-2021، على أن تستانف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 20-2-2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا وتنتهي يوم الخميس الموافق 10-6-2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو ويوليو 2021، وفقأ لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.