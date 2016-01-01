طرق التعليم في العام الدراسي الجديد



الدكتور طارق شوقي الدكتور طارق شوقي



كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كواليس بداية العام الجديد غدا السبت.



وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، إنه تم الاستعداد للعام الدراسي الجديد من جميع النواحي، مردفا:" اعتقد هذا العام سيكون من أفضل الأعوام الدراسة رغم تخوف المواطنين.



وعن طريقة التعليم والدراسة، قال :"احنا عاملين خدمة متكاملة كما لو كان ماحدش عنده إنترنت خالص، عشان بس مانكررش كلمة التعليم عن بعد كإنه بعبع والقنوات التعليمية التلفزيونية بها أحدث المناهج.

قد يعجبك أيضا...

ونوه إلى بدء بث المحتوى التعليمي للصف الرابع الابتدائي حتى المرحلة الإعدادية عبر القنوات الفضائية بدءًا من يوم الأحد المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان مساء اليوم عن نحو سبع منصات إلكترونية اختيارية.وتنطلق غدًا السبت، بداية العام الدراسي الجديد، وسط إجراءات احترازية مشددة في ظل انتشار كورونا، حفاظًا على صحة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الظروف الاستثنائية لهذا العام في ظل جائحة كورونا، فرضت على الوزارة البحث عن تنوع مصادر التعلم.تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 و تنتهي الدراسة يوم الخميس 24 يونيو 2021- يبدأ الفصل الدراسي الأول من السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)- تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021- تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021- تقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021