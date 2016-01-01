أحدث تسريحات الشعر القصير لفصل الشتاء 2020.. مناسبة لكل الأذواق



أحدث تسريحات الشعر القصير أحدث تسريحات الشعر القصير

تفضل الكثير من النساء الشعر القصير، وذلك لسهولة تصفيفه كما يتناسب مع صيحات الموضة المختلفة، لذلك يبتكر مصففو الشعر تسريحات جديدة ومختلفة لتناسب جميع الأذواق، وبمناسبة حلول فصل الشتاء، نتعرف فى هذا التقرير على أحدث تسريحات الشعر القصير لفصل الشتاء، وفقًا لما ذكره تقرير منشور بموقع "harpersbazaar".



أحدث تسريحات الشعر القصير لفصل الشتاء

شعر كلاسيكى قصير

يعد الشعر الكلاسيكى القصير، أحدث تسريحات الشعر للشتاء القادم، ويساعد على إطالة الوجه، ويظهر ملامح المرأة ويجعلها أكثر وضوحًا، لذلك تفضل الكثير من النساء هذا النوع من تصفيف الشعر، كما إنه لا يستغرق الكثير من الوقت عند التصفيف، لذلك يناسب أكثر المرأة العاملة.





شعر قصير على غرار التسعيناتويعتبر الشعر القصير على غرار موضة التسعينات من أحدث تصفيفات الشعر القصير للشتاء المقبل، ويساعد على ظهور جمال الشعر ويناسب الوجه الدائرى، ويجعل المرأة تحصل على إطلالة أنيقة وبسيطة بين أقرانها من النساء.الشعر الفرنسىيعد الشعر القصير الفرنسى من أحدث تسريحات الشعر، والتى تعتمد على تقصير الشعر عند مقدمة الرأس، مع تقصير الشعر على الجانبين، ويناسب هذا الاتجاه صاحبات الشعر الناعم، كما لا يستغرق الكثير من الوقت عند تصفيف الشعر.شعر قصير من طبقاتيعتمد هذا الإتجاه على تصفيف الشعر على هيئة طبقات، ويناسب ذلك صاحبات الشعر المجعد أو المموج، ويساعد فى إظهار جمال وجه المرأة والحصول على إطلالة أنيقة ومختلفة بين أقرانها من النساء سواء عند ذهابها للعمل أو التنزه مع أصدقائها.شعر قصير بنهايات غير متساويةيعتمد هذا الاتجاه فى تصفيف الشعر القصير على أن يكون نهاية الشعر عند الوجه، مع تغطية الأذنين ونهاية شعر غير متساوية، وتناسب هذه التسريحة مع صاحبات الشعر الناعم والمجعد، وتساعد أيضًا فى الحصول على إطلالة أنيقة وجذابة بين الأخريات، لذلك تفضله الكثير من النساء.















