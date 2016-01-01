على حسب طبيعة المكان .. كيفية استخدام الإضاءة في المنزل

آخر الأخبارالأسرة والطفل › على حسب طبيعة المكان .. كيفية استخدام الإضاءة في المنزل

صورة الخبر: كيفية استخدام الإضاءة في المنزل
كيفية استخدام الإضاءة في المنزل

قال المهندس أمجد شمعة إستشارى العمارة والديكور، إن الإضاءة فى الديكور لها عامل مهم فى استكمال الحالة الجمالية التى تزين المكان فالإضاءة الداخلية من أهم عناصر التصميم الداخلي ولن يظهر فن وجمال التصميم دون إنارة جيدة ومخطط لها بطريقة احترافية ودقيقة، ولا بد أن تأخذ بعين الاعتبار الجو المطلوب في كل غرفة من غرف المنزل والانسجام المطلوب في كل زاوية.

أضاف المهندس أمجد شمعة في تصريحات صحفية أنه لا يجب اعتماد نوع واحد من الاضاءة في مكان واحد أي تجنب الإضاءة القوية جدا أو الخافتة جدا، حيث يجب الاعتماد على ما يقارب الوسطية لتوفير الجو المناسب من الإضاءة لتناسب الحالة النفسية والمزاجية لأفراد المنزل.

وأشار إلى المهندس أمجد شمعة إلى أن توفير أنواعٍ من اللمبات ذات الاضاءات المختلفة في نفس الغرفة يخلق نوع من التغيير ويبعد الكآبة والملل، ولجعل الإضاءة ممتعة يمكن وضع عدة لمبات جدارية وارضية وعلى الطاولة في غرفة واحدة، كل هذا التنوع سيعمل على تحقيق انسجام ضوئي في المكان.

وأكد المهندس أمجد شمعة إن الإضاءة تلعب دورا مهما في الفضاءات الداخلية من الناحية الأدائية والجمالية، فالضوء هو الذي يوحي بالمكان ويستطيع أن يقود حركة الإنسان داخل الفضاء ويوحي باستمرارية الفضاء حيث يعتبر المحرك الحيوي الرئيس للفضاء الداخلي فبدونه لا يوجد أي شكل مرئي أو لوني أو ملمس.

ولفت المهندس أمجد شمعة إلى أن الأفكار والمفاهيم والأشكال المبتكرة للإضاءة باتت تعتبر بأنواعها عناصر أساسية في إحياء المساحات ومنحها روح مميزة، فكل مكان له إنارة خاصة به لتبرزه وتميزه، لذا فإن الوقت والجهد المبذول لعمل التنسيق يستحقان العناء، فمثلا الثريات بأحجارها البراقة والكرستالية اللامعة الفخمة تناسب صالونات المنازل والقصور وقاعات الفنادق.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على على حسب طبيعة المكان .. كيفية استخدام الإضاءة في المنزل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
24002

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager