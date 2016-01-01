على حسب طبيعة المكان .. كيفية استخدام الإضاءة في المنزل



كيفية استخدام الإضاءة في المنزل كيفية استخدام الإضاءة في المنزل

قال المهندس أمجد شمعة إستشارى العمارة والديكور، إن الإضاءة فى الديكور لها عامل مهم فى استكمال الحالة الجمالية التى تزين المكان فالإضاءة الداخلية من أهم عناصر التصميم الداخلي ولن يظهر فن وجمال التصميم دون إنارة جيدة ومخطط لها بطريقة احترافية ودقيقة، ولا بد أن تأخذ بعين الاعتبار الجو المطلوب في كل غرفة من غرف المنزل والانسجام المطلوب في كل زاوية.



أضاف المهندس أمجد شمعة في تصريحات صحفية أنه لا يجب اعتماد نوع واحد من الاضاءة في مكان واحد أي تجنب الإضاءة القوية جدا أو الخافتة جدا، حيث يجب الاعتماد على ما يقارب الوسطية لتوفير الجو المناسب من الإضاءة لتناسب الحالة النفسية والمزاجية لأفراد المنزل.



وأشار إلى المهندس أمجد شمعة إلى أن توفير أنواعٍ من اللمبات ذات الاضاءات المختلفة في نفس الغرفة يخلق نوع من التغيير ويبعد الكآبة والملل، ولجعل الإضاءة ممتعة يمكن وضع عدة لمبات جدارية وارضية وعلى الطاولة في غرفة واحدة، كل هذا التنوع سيعمل على تحقيق انسجام ضوئي في المكان.

قد يعجبك أيضا...

وأكد المهندس أمجد شمعة إن الإضاءة تلعب دورا مهما في الفضاءات الداخلية من الناحية الأدائية والجمالية، فالضوء هو الذي يوحي بالمكان ويستطيع أن يقود حركة الإنسان داخل الفضاء ويوحي باستمرارية الفضاء حيث يعتبر المحرك الحيوي الرئيس للفضاء الداخلي فبدونه لا يوجد أي شكل مرئي أو لوني أو ملمس.ولفت المهندس أمجد شمعة إلى أن الأفكار والمفاهيم والأشكال المبتكرة للإضاءة باتت تعتبر بأنواعها عناصر أساسية في إحياء المساحات ومنحها روح مميزة، فكل مكان له إنارة خاصة به لتبرزه وتميزه، لذا فإن الوقت والجهد المبذول لعمل التنسيق يستحقان العناء، فمثلا الثريات بأحجارها البراقة والكرستالية اللامعة الفخمة تناسب صالونات المنازل والقصور وقاعات الفنادق.