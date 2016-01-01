طريقة عمل ميلك شيك بالشوكولاتة

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طريقة عمل ميلك شيك بالشوكولاتة

صورة الخبر: طريقة عمل ميلك شيك بالشوكولاتة
طريقة عمل ميلك شيك بالشوكولاتة

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة عمل ملك شيك بالشيكولاته فى المنزل بطريقة سهلة وصحية.

المكوّنات طريقة عمل ميلك شيك بالشيكولاته:
حليب سائل - كوبان
صلصة شوكولاتة - ملعقتان كبيرتان
أيس كريم بنكهة الفانيليا - كوبان
خلاصة فانيليا - ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة

طريقة عمل ميلك شيك بالشوكولاتة :

1- ضعي الحليب السائل، صلصة الشوكولاتة، الايس كريم وخلاصة الفانيليا في الخلاط الكهربائي.
2- أخلطي المكونات حتى تتجانس.
3- وزّعي ميلك شيك الشوكولاتة على 3 أكواب ثمّ قدّميها.
4- قدّمي الميلك شيك مع الثلج إن أحببت.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة عمل ميلك شيك بالشوكولاتة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
97417

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager