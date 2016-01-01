

طريقة عمل ميلك شيك بالشوكولاتة طريقة عمل ميلك شيك بالشوكولاتة

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة عمل ملك شيك بالشيكولاته فى المنزل بطريقة سهلة وصحية.



المكوّنات طريقة عمل ميلك شيك بالشيكولاته:

حليب سائل - كوبان

صلصة شوكولاتة - ملعقتان كبيرتان

أيس كريم بنكهة الفانيليا - كوبان

خلاصة فانيليا - ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة



طريقة عمل ميلك شيك بالشوكولاتة :

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1- ضعي الحليب السائل، صلصة الشوكولاتة، الايس كريم وخلاصة الفانيليا في الخلاط الكهربائي.2- أخلطي المكونات حتى تتجانس.3- وزّعي ميلك شيك الشوكولاتة على 3 أكواب ثمّ قدّميها.4- قدّمي الميلك شيك مع الثلج إن أحببت.