قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة عمل ملك شيك بالشيكولاته فى المنزل بطريقة سهلة وصحية.
المكوّنات طريقة عمل ميلك شيك بالشيكولاته:
حليب سائل - كوبان
صلصة شوكولاتة - ملعقتان كبيرتان
أيس كريم بنكهة الفانيليا - كوبان
خلاصة فانيليا - ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة
طريقة عمل ميلك شيك بالشوكولاتة :
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