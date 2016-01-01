يوجد العصب الثالث بالوجه، وهو المسؤول الرئيسي عن تحريك الجفون وأعصاب العين، ونادرا ما يصاب بالالم في جزء اخر من الوجه، وتحديدا الجانبين وحينها يكن الالم شديد .
ونعرض لكم ابرز طرق علاج التهاب العصب الثالث ، وفقا لما عرضه" southwestpainmanagement" .
إقرأ أيضا
مرض محمد قماح.. معلومات لا تعرفينها عن العصب الخامس
الأدوية المضادة للتشنج: الأدوية التي تمنع تحفيز الأعصاب هي عادةً الخط الأول في علاج ألم العصب الخامس، و قد يصف الطبيب الأدوية المضادة للاختلاج بما في ذلك كاربامازيبين وأوكسكاربازيبين وكلونازيبام وتوبيراميت وعدد من الأدوية الأخرى التي أثبتت فعاليتها في تقليل فرط نشاط الأعصاب. غالبًا ما يتم تحديد الجرعات المناسبة من هذه الأدوية القوية عن طريق وصف كميات متزايدة تدريجيًا من الدواء ومراقبة الآثار والآثار الجانبية بعناية.
مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات:
إذا ظهر الألم على أنه مستمر أو حارق أو مؤلم ، فقد وجد أن مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات مفيدة في إدارة الألم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على علاج التهاب العصب الثالث في الوجه
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق