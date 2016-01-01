احذر.. إعتام عدسة العين يسبب العمى

يعتبر كل من الجلوكوما وإعتام عدسة العين من اضطرابات العين التي يمكن أن تسبب فقدان البصر وتؤثر على صحة عينك على الرغم من أن لديهم بعض الأعراض المتشابهة وتشترك في بعض عوامل الخطر، إلا أن لديهم أسبابًا وعلاجات ونتائج مختلفة.
ووفقا لموقع health line ينتج الجلوكوما عن زيادة ضغط السوائل داخل عينك وتمتلئ عيناك بسائل يسمى الخلط المائي. كل يوم ، جسمك ينعش هذا السائل ويترك السائل الأقدم عينك عبر حقل تصريف شبكي وفتحة صغيرة ويحل السائل الجديد محل السائل القديم ، مع الحفاظ على تدرج ضغط ثابت داخل مقلة العين.
إذا كان هناك شيء يمنع أيًا من آليات التصريف فقد يتراكم الضغط داخل عينك واذا لم يتم تخفيف ضغط السائل، يمكن أن تتلف الألياف الموجودة في العصب البصري بشكل دائم مما يتسبب في فقدان الرؤية وهناك نوعان من الزرق: مفتوح الزاوية و مغلقة الزاوية.
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