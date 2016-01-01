احذر.. إعتام عدسة العين يسبب العمى



إعتام عدسة العين إعتام عدسة العين

يعتبر كل من الجلوكوما وإعتام عدسة العين من اضطرابات العين التي يمكن أن تسبب فقدان البصر وتؤثر على صحة عينك على الرغم من أن لديهم بعض الأعراض المتشابهة وتشترك في بعض عوامل الخطر، إلا أن لديهم أسبابًا وعلاجات ونتائج مختلفة.



ووفقا لموقع health line ينتج الجلوكوما عن زيادة ضغط السوائل داخل عينك وتمتلئ عيناك بسائل يسمى الخلط المائي. كل يوم ، جسمك ينعش هذا السائل ويترك السائل الأقدم عينك عبر حقل تصريف شبكي وفتحة صغيرة ويحل السائل الجديد محل السائل القديم ، مع الحفاظ على تدرج ضغط ثابت داخل مقلة العين.



إذا كان هناك شيء يمنع أيًا من آليات التصريف فقد يتراكم الضغط داخل عينك واذا لم يتم تخفيف ضغط السائل، يمكن أن تتلف الألياف الموجودة في العصب البصري بشكل دائم مما يتسبب في فقدان الرؤية وهناك نوعان من الزرق: مفتوح الزاوية و مغلقة الزاوية.

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أما عن اعتصام عدسة العين فتسمح العدسة الشفافة بدخول الضوء مما يتيح عرض الصور على شبكية العين في الجزء الخلفي من عينك بمرور الوقت تتفكك البروتينات داخل عينك.ويمكن أن تلتصق ببعضها البعض وتشكل كتلًا بيضاء أو صفراء أو بنية اللون تغيم أو تحجب أو تشوه رؤيتك تسمى هذه الكتل الشبيهة بالغيوم إعتام عدسة العين .إعتام عدسة العين هو السبب الأكثر شيوعًا لفقدان البصر في العالم وفقًا للمعهد الوطني للعيون ، فإن أكثر من نصف الأشخاص في الولايات المتحدة الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا يعانون حاليًا من إعتام عدسة العين أو تم استئصالهم جراحيًا في الماضي.