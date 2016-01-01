من التقطيع للتحمير.. طريقة عمل البانيه بسهولة



طريقة عمل البانيه طريقة عمل البانيه

تعتبر البانيه من اكثر الأكلات المفضلة عند الاطفال والكبار، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة في المنزل بداية من اخلاء الفراخ من العظم، وحتى تحميرها في الزيت، لذا سنقدم لكم طريقة عمل البانيه فى المنزل.



ويمكن تقديم طريقة عمل البانيه فى المنزل وتقديمها مع المكرونة، او العيش، او داخل الكريب، وإن كنت من عشاق البانيه فعليكم بمتابعة هذه الوصفة خطوة بخطوة بالتفصيل.



طريقة عمل البانيه

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مقادير طريقة عمل البانية :1/2 كيلو بانيهعصير ماء بصلايةم ك ثوم مفرومم ك كاتشبم ص صويا صوص1/2 م ص ملحم ص بهارات فراخ او السبع بهارات المتوفر عندك1/4 م ص فلفل اسمرربع ملعقة صغيرة قرفة1/4 م ص حبهان بودرربع ملعقة صغيرة زعترعصير ليمون2 ملعقة ك خل1/4 كوب لبن رايب او لبن او زباديطريقة عمل البانيه :1- في البولة نقلب كل المكونات معا، ثم نضع البانيه ونتركه في التتبيلة ليلة كاملة.2- عند وقت التسوية نضع بيضة مخفوقة ورشة ملح وفلفل ونصف ملعقة صغيرة خل لكي نتخلص من زفارة البيض على البانيه ونقلب كل المكونات مع بعضها البعض .3- نضع كوب بقسماط مضاف إليه ٢ ملعقة كبيرة نشا، و رشة زعتر ورشة بهارات .4- نتبل البانيه بالبقسماط، ونتركه في الثلاجة نصف ساعة قبل التسوية أو داخل الفريزر لمدة لا تزيد على ربع ساعة.5- يتم تحمير البانيه في زيت غزير على ان يتم وضع البانيه عند وصول الزيت لدرجة حرارة عالية، ومن ثم نخفف النار،ونبقيها وسطا لكي ينضج البانيه .