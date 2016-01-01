حسب شكل الجسم .. طريقة اختيار الملابس المناسبة للمحجبات



طريقة اختيار الملابس المناسبة للمحجبات طريقة اختيار الملابس المناسبة للمحجبات

تختلف طريقة اختيار الملابس المناسبة للمحجبات عن غير المحجبات، وذلك لأنهم يحتاجون الملابس التي تغطي كامل أجسامهم، وتتناسب مع شكل وطبيعة الحجاب، لذا سنقدم لكم طريقة اختيار الملابس المناسبة لمحجبات والتي تتناسب مع شكل الجسم.



وتشعر الفتيات المحجبات بالحيرة في طريقة اختيار الملابس المناسبة للمحجبات، والتي تتمتع بالإحتشام، وتختلف اختيار الملابس للمحجبات حسب شكل الجسم، لذا بحسب نوع الجسم عليكي باختيار الملابس التي تناسبه.



1- جسم الساعة الرملية :

ويمكن ارتداء البناطيل الضيقة الداكنة حتى لا يمنحك الوزن الزائد في منطقة الخصر، ويمكن تنسيقه مع قميص طويل يخفى منطقة الأرداف على أن يكون القميص فضفاض قليلًا بحيث لا يظهر الأذرع الممتلئة أو عرض الأكتاف، ويمكن اختيار الفساتين الفضفاضة من الأسفل والأعلى مع حزام على منطقة الخصر.

قد يعجبك أيضا...

وعند ارتداء الجيبات يجب الإبتعاد عن الجيب الضيقة، واختيار الواسعة ومزودة بحزام من منطقة الخصر، وتنسيقها مع بلوزة هادئة وخالية من النقوشات، وكلما كان اختيارك هو ملابس خالية من النقوش خاصة في الأجزاء الممتلئة من الجسم.2- جسم الكمثرى :و تتم طريقة اختيار ملابس المحجبات للجسم الكمثري، عبر الابتعاد عن البنطلونات الضيقة واستبدالها بتلك الواسعة أو الشارلستون ذات الخصر المرتفع، فهي مواكبة للموضة دومًا، بالإضافة إلى أنها ستصرف النظر عن الأرداف الممتلئة، كما أنها تمنحك الإطلالة المحتشمة التي ترغبين فيهاوعند اختيار البلوزات أو أي ملابس علوية الجسم الكمثري، فأمامك خياران أن تكون خالية من النقوش ولكن ذات لون ساطع وبراق بحيث تظهر هذه المنطقة أكثر عرضًا، أو أن تأتي متعددة الطبقات، وبهذه الطريقة ستجعل الفرق بينها وبين النصف السفلي من الجسم ضئيلًا للغاية، مع الابتعاد عن التنانير الضيقة .3- الجسم المستطيل :ويمكن تعلم طريقة اختيار الملابس المناسبة للمحجبات ذات الجسم المستطيل، فعليهم اختيار البناطيل والتنانير والفساتين التي تحتوي على التموجات في الجزء السفلي منها، ويمكن إعطاء الجسم بعض المنحنيات عبر وضع حزام على الخصر .ويمكن اختيار البلوزات ذات التموجات عند الأكتاف، أو بأكمام منتفخة، وابتعدي عن الفساتين الماكسي الخالية من أي تفاصيل، لأنها ستجعل جسمك يبدو وكأنه قطعة واحدة لا تحتوي على أي منحنيات.