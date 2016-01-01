شاهد.. بعد ركوع أردوغان لأمير قطر.. فضحية جديدة تلاحق نجله



ركوع أردوغان لأمير قطر ركوع أردوغان لأمير قطر

قال الإعلامي محمد موسى، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان رد على سخرية رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، ليبرر انحناءه أمام أمير قطر أثناء زيارته الأربعاء الماضي للدوحة.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن أردوغان في رده ، نشر مقطع فيديو على حسابه الرسمي في تويتر من أحد اللقاءات الجماهيرية، ألمح فيه إلى ما قاله كليتشدار أوغلو، وقال في الفيديو "نحن ننحني أمام الله فقط في الركوع، لم ولن ننحي أمام أي قوة أخرى".



وتابع محمد موسى: أن حزب الشعب الجمهوري نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي، قال خلاله كليتشدار أوغلو: "لقد شاهدت اليوم صورة للرئيس أردوغان في الصحف وهو ينحني أمام أمير قطر. لماذا ينحني بهذا القدر؟ هل ينحني من أجل المال؟ نعم إنه منافسي السياسي، ولكن لا يجب أن ينحني هكذا أمام رئيس دولة أخرى. لقد صعقني هذا المشهد".

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وأردف الإعلامي محمد موسى: "بجد خيبة، هي الفلوس بتذل، وأردوغان مقاول أجير زي محمد علي، كله شغال تحت فلوس قطر، وجماعة الإخوان الإرهابية أيضا، وأردوغان لازم ينحني فعلا، هو تركيبته الانحناء، ولا سلطة تعلو فوق سلطة المال عند أردوغان، وهو وابنه بلال الذي سرق تركيا".