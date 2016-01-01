كومبارس للكبار.. محمد موسى يفتح الصندوق الأسود لمذيعي"الإخوان الإرهابية"

آخر الأخباراخبار مصر › كومبارس للكبار.. محمد موسى يفتح الصندوق الأسود لمذيعي"الإخوان الإرهابية"

صورة الخبر: جماعة الإخوان الإرهابية
جماعة الإخوان الإرهابية

واصل الإعلامي محمد موسى، هجومه الحاد على إعلام جماعة الإخوان الإرهابية لترويجهم الشائعات والأكاذيب، وبث الفتنة بين نفوس الشعب المصري، ولكن يظل بعضهم، يعمل كـ"كومبارس"، للكبار، حتى يحصلوا على مبالغ طائلة.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، ، إن المسئولين عن إدارة قنوات الإخوان الإرهابية بالخارج، يسعون لتلميع كل من يدينون بالولاء لهم.

تابع، ومن كومبارسات الإعلام الإخواني الذين يدنيون بالولاء لأسيادهم، دون الوصول لأهدافهم الخبيثة "خالتي فرنسا" الشهير بـ أحمد سمير مذيع مكملين أو "مأملين" .

وفتح موسى، الصندوق الأسود للإخواني الهارب أحمد سمير مذيع قناة مكملين التي تبث من تركيا .

وقال موسى، إن الإخواني الهارب أحمد سمير الذي يعمل ضمن فريق قناة مكملين التي تبث من تركيا وممولة من جهاز مخابراتها لتنفيذ أجندة دول التحالف على الشر "تركيا وقطر وحلفائها ".

وتابع، أن أحمد سمير أحد أبرز كومبارسات الإعلام الإخواني" يُقدم برنامج اسمه "ألو مهزأين"، قصدي مكملين الذي أصبح من أكثر البرامج التي تتلقي مكالمات هاتفية من المتصلين لتوبيخ المذيع وتلقينه دروسًا في الوطنية.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على كومبارس للكبار.. محمد موسى يفتح الصندوق الأسود لمذيعي"الإخوان الإرهابية"

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
3584

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager