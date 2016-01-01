واصل الإعلامي محمد موسى، هجومه الحاد على إعلام جماعة الإخوان الإرهابية لترويجهم الشائعات والأكاذيب، وبث الفتنة بين نفوس الشعب المصري، ولكن يظل بعضهم، يعمل كـ"كومبارس"، للكبار، حتى يحصلوا على مبالغ طائلة.
وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، ، إن المسئولين عن إدارة قنوات الإخوان الإرهابية بالخارج، يسعون لتلميع كل من يدينون بالولاء لهم.
تابع، ومن كومبارسات الإعلام الإخواني الذين يدنيون بالولاء لأسيادهم، دون الوصول لأهدافهم الخبيثة "خالتي فرنسا" الشهير بـ أحمد سمير مذيع مكملين أو "مأملين" .
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التعليقات على كومبارس للكبار.. محمد موسى يفتح الصندوق الأسود لمذيعي"الإخوان الإرهابية"
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