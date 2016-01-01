المقاول الهارب يستفز مشاعر المصريين ويتطاول على الشهيد منسي

ظهر المقاول الهارب محمد علي في فيديو جديد، نشرته قناة أون ، مستفزا لمشاعر المصريين.
وكعادته في حب الظهور وإثارة الجدل، نعت المقاول الهارب محمد علي الشهيد العقيد الراحل أحمد منسي بالإرهابي عبر مقارنة مع الإرهابي هشام عشماوي، بوصفهما من خريجي الكلية الحربية.
يشار الى انه تم عرض لقطات من مسلسل "الاختيار" خلال حفل تخرج كلية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية أثناء تجسيد الفنان أحمد العوضى دور هشام عشماوى عند قتل ضباط القوات المسلحة عند عودتهم لوحداتهم، ومن بعدها عرض عدد من اللقطات عند القبض على هشام عشماوى والعودة به إلى مطار القاهرة .
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