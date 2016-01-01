ننشر تقسيم الدوائر في المرحلتين الأولى والثانية بـ انتخابات النواب



انتخابات النواب انتخابات النواب

ينص القانون رقم 46 لسنة 2014، وتعديلاته على أن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.



ومدة عمل مجلس النواب الحالى تنتهى فى 9 يناير 2021 وفقا للمحددات الدستورية.



كما صدر القانون رقم 174 لسنة 2020، الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، وبموجب القانون الجديد، تشكل الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية بواقع 143 دائرة انتخابية، و4 دوائر للقوائم المغلقة المطلقة.

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عدد الأعضاء المنتخبين لـ 568 يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد .يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %.تكون الانتخابات بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و 284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي.وشمل تقسيم المقاعد الفردية على النحو التالي:- محافظة القاهرة: 19 دائرة 31 مقعدا- محافظة الإسكندرية: 6 دوائر 17 مقعدا- محافظة بورسعيد: دائرتان مقعدان- محافظة الإسماعيلية: 3 دوائر 4 مقاعد- محافظة السويس: دائرة واحدة مقعدان- محافظة القليوبية: 6 دوائر 14 مقعدا- محافظة الشرقية: 8 دوائر 21 مقعدا- محافظة الدقهلية: 10 دوائر 17 مقعدا- محافظة دمياط: دائرتان 6 مقاعد- محافظة كفر الشيخ: 4 دوائر 9 مقاعد- محافظة الغربية: 7 دوائر 16 مقعدا- محافظة المنوفية: 6 دوائر 13 مقعدا- محافظة البحيرة: 9 دوائر 20 مقعدا- محافظة الجيزة: 12 دائرة 23 مقعدا- محافظة الفيوم: 4 دوائر 10 مقاعد- محافظة بنى سويف: 4 دوائر 8 مقاعد- محافظة المنيا: 6 دوائر 14 مقعدا- محافظة أسيوط: 4 دوائر 11 مقعدا- محافظة سوهاج: 8 دوائر 13 مقعدا- محافظة قنا: 4 دوائر 9 مقاعد- محافظة الأقصر: 3 دوائر 4 مقاعد- محافظة أسوان :4 دوائر 4 مقاعد- محافظة مطروح: دائرتين 4 مقاعد- محافظة الوادى الجديد: دائرتان 2 مقعد- محافظة البحر الأحمر: 3 دوائر 3 مقاعد- محافظة شمال سيناء: دائرتان 5 مقاعد- محافظة جنوب سيناء: دائرتان مقعدانوقسمت الدوائر الانتخابية للقوائم المغلقة المطلقة على مستوى الجمهورية، لعدة دوائر.. وهى:دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة وخصص لها عدد 100 مقعد، وتضم محافظات: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية ، والغربية ، وكفر الشيخ.دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة وخصص لها عدد 100 مقعد، وتضم محافظات: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط والوادي الجديد ، وسوهاج ، وقنا ، والأقصر 4 ، وأسوان ، والبحر الأحمر.دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مدير أمن الشرقية، وخصص لها عدد 42 مقعدا وتضم محافظات: الشرقية ، ودمياط ، بورسعيد ، والإسماعيلية ، والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية وخصص لها عدد 42 مقعدا وتضم محافظات: الإسكندرية ، والبحيرة ، ومطروح .يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له.يتعين تضمين كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.يتعين تضمين كل قائمة مخصص لها عدد 100 مقعد الأعداد بالصفات الآتية:تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.أجاز القانون تشكيل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم، وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.تجرى عملية الانتخاب على مرحلتين وفقا للمواعيد الاتية:المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة وهي:الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل.وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.المرحلة الثانية فى دوائر 13 محافظة وهى:القاهرة،الدقهلية، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر في الداخل.وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر.