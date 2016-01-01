بسبب تأييد السيسي.. الإخوان يعتدون على مصري في أمستردام | فيديو



مصري بامستردام مصري بامستردام

قال وليد الدمراني مصري مقيم في امستردام، إن مجموعة من الإخوان الإرهابيين قامت بالاعتداء عليه لإعلانه تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في امستردام.



وأضاف في مقطع فيديو، أنه فوجىء بالإعتداء عليه من قبل الجماعة، قائلا: "بعد الاعتداء عليا أؤكد على الجميع أن يقوم بتأييد الرئيس السيسي وتأييده خارج وداخل مصر"، مناشدا الوطنيين بتأييد الرئيس لانه في حال عدم وجود الرئيس "كانت الدنيا هتخرب في مصر".



واستكمل:" سوف أظل أؤيد الرئيس والجيش والشرطة مهما كان وأظل أناشد المخلصين تأييد وحب وطنهم لأننا أحرار في حب من نريد".

قد يعجبك أيضا...

وأشار إلى أن من قاموا بالإعتداء عليه للأسف مصريون، موضحا أنهم اعتدوا عليه بعد اعلانه تأييد الرئيس وحب مصر وجيشها وشرطتها لذا سوف نظل نعلن تأييدنا للوطن.https://web.facebook.com/100000074410198/videos/3646475692031542/https://web.facebook.com/100000074410198/videos/3638438746168570/