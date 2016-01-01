قررت شركة ميتسوبيشي هذا العام تعديل سيارة Eclipse Cross لتحصل على تصميم ومواصفات يجعلان منها المنافس الأبرز لمركبات C-HR و CX-30 التي تنتجها شركتا تويوتا ومازدا.
وطورت السيارة الجديدة وفقا لتصميم Dynamic Shield الذي منحها أكبر قدر من الانسيابية ومعالم هجومية واضحة، تجسدت من خلال الشبك الأمامي البارز والمصابيح الضيقة المزودة بتقنيات LED، والفتحات الهوائية الكبيرة، والتصميم الغريب للمصابيح الخلفية ومصابيح الضباب.
وقمرة هذه المركبة جاءت بمقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ 5 ركاب، يمكن التحكم بوضعياتها ودرجة حرارتها عبر أنظمة إلكترونية متطورة، كما حصلت السيارة على تصميم جديد للمقود وناقل الحركة، وعلى واجهة قيادة مميزة مدعمة بنظام مولتميدا حديث يعتمد على شاشة لمسية بمقاس 8 بوصات يمكنها الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية.
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التعليقات على ميتسوبيشي تتحدى تويوتا ومازدا بواحدة من أجمل السيارات رباعية الدفع
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