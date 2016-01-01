تغييرات سعرية نالت من سيارات السوق المصري خلال الآونة الأخيرة، فعلى سبيل المثال أعلنت شركة المنصور، وكيل العلامات التجارية أوبل وشيفروليه وإم جي في مصر، عن زيادة في أسعار أوبل أسترا 2021 ثلاث مرات خلال فترة زمنية قصيرة، كما رفعت أسعار أوبل جراند لاند، بالإضافة إلى إم جي 6 مرتين متتاليتين، كما اترفعت أسعار طرازي نيسان قشقاي 2021، وشيري تيجو 7 موديل 2021.
ومن جانبه يرى حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي السابق لرابطة مُصنعي السيارات، أن زيادة الطلب مع قلة المخزون من السيارات نتج عنه ظاهرة "الأوفر برايس" التي تُطبق عادة من قِبل موزعي وتُجار السيارات، وهي تُعني فرض مبلغ إضافي على سعر السيارة الرسمي المُحدد من الوكيل الرسمي وبالتالي يتحملها المستهلك.
وأضاف مصطفى في تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أن ظاهرة "الأوفر برايس" اضطرت وكلاء السيارات في السوق المصري إلى رفع أسعار السيارات بشكل رسمي، لافتًا أن تلك الظاهرة تتسبب في ضرر للسوق على المدى البعيد، حيث تتسبب في عزوف المستهلك عن الشراء وبالتالي تراجع المبيعات.
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التعليقات على زيادة أسعار السيارات تتوالى نتيجة قلة المخزون
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