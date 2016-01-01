

ننشر أسعار السيارات المستعملة بالأسواق اليوم 16 أكتوبر ننشر أسعار السيارات المستعملة بالأسواق اليوم 16 أكتوبر

رصدت «بوابة أخبار اليوم»، اليوم الجمعة 16أكتوبر 2020، ثبات أسعار السيارات المستعملة، لمختلف الماركات والموديلات وسنة الإنتاج.



وتأتي الأسعار التي تذكرها «بوابة أخبار اليوم» استرشادية عن كل الفئات والأنواع المتاحة، وتراوح سعر سيارات فيات شاهين من سنة 1998 - 2006 ما بين 43 إلى 64 ألف جنيه، وبلغ سعر سيارات لادا من سنة 1992 - 2006 ما بين 40 إلى 60 ألف جنيه ووصل سعر فيات 127- 128 من سنة 1977 - 2006 ما بين 15 إلى 50 ألف جنيه واستقر سعر هيونداي اكسنت من سنة 1992 - 1999 ما بين 43 إلى 74 ألف جنيه.





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وسجل سعر سوزوكي ماروتي من سنة 1999 - 2014 ما بين 35إلى 75ألف جنيه، وسجلت سيارات تويوتا ياريس من سنة 1997 - 2007 ما بين 120 إلى 132 ألف جنيه، وبلغ سعر سيارات تويوتا كورولا من سنة 1997 - 2007 ما بين 80 إلى 200 ألف جنيه، ووصل سعر دايو لانوس من سنة 1999 - 2008 ما بين 62 إلى 100 آلاف جنيه.وسجل سعر دايو نوبيرا من سنة 2000 - 2006 ما بين 33 إلى 123 ألف جنيه، وبلغ سعر بروتون جين 2 من سنة 2006 - 2016 ما بين 62 إلى 204 آلاف جنيه استقر سعر نيسان صني من سنة 2010 - 2016 ما بين 107 إلى 182 ألف جنيه، ووصل سعر ميتسوبيشي لانسر من سنة 2010 - 2016 ما بين 152 إلى 302 آلاف جنيه، وسجل سعر هيونداي إلنترا من سنة 2003 - 2016 ما بين 83 إلى 332 ألف جنيه.