

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 16/10/2020 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 16/10/2020 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

يستمر مواليد برج الميزان الاحتفال بأعياد ميلادهم، ذلك البرج الهوائي الذي يبدأ في 23 من شهر أغسطس حتى 22 سبتمبر، ويتميز مواليد برج الميزان بأنهم يمتلكون القدرة على تكوين صداقات سريعة، كما يمتلكون قدرًا كبيرًا من الود، وأفضل صفاتهم هي الاعتدال في الرأي وسعة الأفق، فيميل مواليد هذا البرج طوال الوقت لوزن الأمور بطريقتهم الخاصة، والتفكير جيدًا في الأفعال قبل القيام بها اعتمدًا على ذكائهم، وإذا كنت من عشاق متابعة الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، يقدم لك "اليوم السابع" هذه الخدمة بشكل يومى يمكنك متابعتها.



حظك اليوم الجمعة 16/10/2020 برج الميزان على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. اهتم بالشريك

يتصف مواليد برج الميزان بالطيبة والعاطفية الشديدة والقدرة على الموازنة بين القلب والعقل عند الحكم فى مختلف الأمور وغيرها من الصفات المميزة، ومن مشاهير برج الميزان كيت وينسليت ، وإذا كنت من مواليد هذا البرج وتريد أن تعرف توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، فأقرأ السطور القادمة.



حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى

يجب أن تكون عادل فى حكمك بين زملائك، وفكر جيداً وأطلع على الدلائل والبراهين قبل أن تصدر حكمك النهائى، حتى لا تشعر بالندم بعد ذلك.

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حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفىيجب أن تعطى الشريك جزء من وقتك، وشاركه فى العديد من إهتماماته المختلفة حتى يشعر بمدى حبك له وإهتمامك به، مما يساعد على تقوية علاقتكم .حظك اليوم برج الميزان على الصعيد الصحىيجب أن تركز على تناول العسل خلال الفترة القادمة، حتى يستفيد جسمك من عناصره الغذائية، وتشعر بالنشاط والحيوية مرة أخرى، لذلك يجب عليك الإنتباه.توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان الفترة المقبلةيتوقع علماء الفلك لك خلال الفترة القادمة، حدوث تغيرات إيجابية فى حياتك العاطفية والتى تجعلك تشعر بالسعادة والتفكير فى إتخاذ خطوات إيجابية فى علاقتك الحالية.حظك اليوم الجمعة 16/10/2020 برج الحمل على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. اغلق صفحة الماضىيعتبر مولود برج الحمل من الأشخاص الذين يمكن الإعتماد عليهم فى تحمل العديد من المسئوليات المختلفة، كما إنهم يتصفون بالنشاط والحيوية، والتفاؤل بالمستقبل، لذلك يوزعون طاقات إيجابية بمن حولهم، ومن أشهر مواليد هذا البرج إيما واتسون، وفى إطار هذا السياق، نتعرف على توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، لبرج الحمل.حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنىلا تنظر للوراء وأغلق صفحة الماضى، وأفتح صفحة جديدة، وحاول أن تثبت نفسك خلال الفترة القادمة، حتى تحسن صورتك أمام رؤسائك بالعمل .حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفىيجب أن تتخلى عن العناد فى التعامل مع الشريك، وتحاول أن تكون مرن معه، وتناقشه فى معظم القرارات حتى يشعر باهتمامك به وحبك له، خلال هذه الفترة.حظك اليوم برج الحمل على الصعيد الصحىتحتاج للحصول على إجازة قصيرة للاسترخاء والهدوء وتحسين حالتك النفسية، حتى تعود نشيط وملىء بالتفاؤل كعادتك فى الماضى، لذلك عليك بالاسترخاء.توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل الفترة المقبلةيتوقع لك خبراء الابراج خلال الفترة المقبلة، حدوث تغيرات إيجابية فى حياتك المهنية نتيجة حرصك على تعلم لغات ومهارات جديدة، حتى تطور عملك.حظك اليوم الجمعة 16/10/2020 برج الجدى على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. اثبت حبكيتصف برج الجدى بالعديد من الصفات الإيجابية التى تجعله من المحبوبين بين زملائه وأصدقائه والتى منها الالتزام الشديد بالمواعيد وحب العائلة والاستقرار، فضلًا عن كونه يعشق الحياة العملية، وإذا كنت من عشاق متابعة الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى يقدم لكم اليوم السابع توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد هذا البرج، من مشاهير برج الجدى هاني شاكر.حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنىيجب أن تفكر فى مشروع تستطيع من خلاله إظهار مهاراتك وتحقق الأرباح المادية التى تحلم بها، حتى تستطيع أن تعيش فى المستوى الإجتماعى الذى تريده.حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفىيجب أن تثبت حبك للشريك بأفعالك وليس بترديد الكلمات الرومانسية فقط، حتى تستعيد ثقة الشريك بك مرة أخرى، ويعود الصفاء بينكما، مرة أخرى.حظك اليوم برج الجدى على الصعيد الصحى:تحتاج للحصول على قسط كافى من النوم، حتى تجدد نشاطك وتتلخص من الشعور بالتعب والإرهاق، ومن ناحية أخرى لا تنسى ممارسة الرياضة بشكل يومى.توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى الفترة المقبلة:يتوقع علماء الفلك لك خلال الفترة القادمة، حدوث تغيرات إيجابية فى حياتك الصحية، نتيجة إلتزامك بالتعليمات الصحية وتجنبك للعادات الخاطئة.حظك اليوم الجمعة 16/10/2020 برج الأسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. حافظ على صورتكيعتبر الغرور وحب القيادة من أهم صفات مواليد برج الأسد، كما يتصفون ببعض الصفات الإيجابية الأخرى مثل حب العمل والإخلاص للحبيب، وبذل كل ماهو غالٍ ونفيس من أجل أحبائه، وهو من الأبراج النارية، وإذا كنت من عشاق متابعة الأبراج، يقدم لك اليوم السابع توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، ومن مشاهير برج الأسد سعيد صالح.حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنىيجب أن تثبت خلال الفترة القادمة، مدى قدرتك على تحمل المسئولية الجديدة، ولا تظهر ضعفك أو قلة حيلتك أمام الأخرين حتى تحافظ على صورتك أمام رؤسائك فى العمل.حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفىيجب أن تحرص خلال الفترة القادمة على شراء الهدايا المفضلة للشريك، ولا تحاول أن تثير الخلافات والمشاكل بينكما حتى تحافظ على علاقتكما.حظك اليوم برج الأسد على الصعيد الصحىيجب أن تحرص على تناول الفواكه باعتدال حتى تستفيد من عناصرها الغذائية، و فى نفس الوقت تحافظ على رشاقتك وصحتك، وتشعر بالنشاط والحيوية.توقعات علماء الفلك لمواليد برج الأسد الفترة المقبلةيتوقع علماء الفلك لك خلال الفترة القادمة، حدوث تغيرات إيجابية فى حياتك المهنية نتيجة حرصك على اتباع تعليمات رؤسائك وإجتهادك فى العمل.حظك اليوم الجمعة 16/10/2020 برج العذراء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تبحث عن وظيفة ثانيةيتسم مولود برج العذراء بكونه صاحب شخصية مميزة، فهو يمتلك شخصية قوية ويفضل التواصل الواضح مع الآخرين، ويبحثون عن الكمال دائما، وهو البرج السادس من الأبراج الإثنى عشر، فإذا كنت من مواليد برج العذراء، تعرف على ما يخبئه لك علم الكواكب والأبراج، حيث يقدم لك اليوم السابع توقعات برج العذراء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ومن مشاهير برج العذراء الفنانة الراحلة رجاء الجداوى.حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني:التوازن هو موضوعك الرئيسي اليوم وتحاول تحقيق التوازن بين دخلك ونفقاتك، قد تبدأ في البحث عن وظيفة ثانية لتكملة دخلك ومن المحتمل أن تتعثر في فرصة جيدة جدًا اليوم.برج العذراء على الصعيد العاطفي:لقد أدى سوء الفهم والعقبات التي لا داعي لها إلى حجب مشاعرك وشريك حياتك تجاه بعضكما البعض في الماضي القريب، اليوم قد تواجه حدثًا يتم فيه التخلص من كل هذه الشكوك وستتضح الطبيعة الحقيقية والعميقة والثابتة لالتزامكما تجاه بعضكما البعض.برج العذراء على الصعيد الصحي:تتضايق من مشاكل صحية متكررة ولكنها صغيرة. توقف عن محاولة معالجة مشاكلك بالأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، خاصة وأن الأعراض قد استمرت الآن لفترة طويلة جدًا، فأنت تحتاج إلى استشارة طبيب مختص للوصول إلى سبب المشكلة.توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:هذا اليوم مناسب لك بشكل خاص، يمكنك أن تبدأ شيئًا جديدًا، أو تنهي مشروعًا كان يستغرق الكثير من وقتك أو أن تقوم بمهمة كنت تؤجلها.حظك اليوم الجمعة 16/10/2020 برج الجوزاء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ثروة غير متوقعةيولد مواليد برج الجوزاء فى الفترة من 20 مايو وحتى 20 يونيو، وهو ثالث برج من الأبراج الأثنى العشر، وهو أحد الأبراج الهوائية، ويتسم مواليده بالذكاء والفصاحة، ومن مشاهيره الرئيس الأمريكى جورج بوش، ويقدم اليوم السابع فى السطور التالية توقعات الخبراء لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهنى والعاطفى والضحى.حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنىحان الوقت للتركيز على مواهبك ولا تقلق بشأن نقاط ضعفك، هذا عصر انتصار لك، قد تتلقى بعض الثروة غير المتوقعة من ممتلكات أسلافك أو من استثماراتك السابقة.حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفىلقد مر وقت طويل منذ أن قضيت أنت وشريك حياتك وقتًا ممتعًا معًا. خذ بعض الوقت من جدولك المزدحم لتقضيه معه.حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد الصحىمن المحتمل أن تكون الصحة جيدة إلى حد ما اليوم وستختفي المشكلات البسيطة التي كنت تعاني منها في الأيام القليلة الماضية. ومع ذلك، فمن الضروري الاحتراس من الأمراض البسيطة التي قد تتطور اليوم.توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء الفترة المقبلةهذا يوم حافل بالنسبة لك. سترى عددًا من المواعيد تتراكم عليك، على الرغم من أنك تبذل قصارى جهدك للوفاء بجميع التزاماتك في الوقت المحدد، فمن المحتمل أنك ستتخلف عن الركب وقد يؤدي ذلك إلى بعض التوتر.حظك اليوم الجمعة 16/10/2020 برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. لا تكن عدوانيابرج الثور هو البرج الثانى من الأبراج الإثنى عشر، ويولد أصحاب برج الثور فى الفترة من 19 إبريل وحتى 20 مايو، وهو من الأبراج الترابية حيث يتسم مواليده بحب المعرفة وقوة الشخصية وإخلاصه، ومن مشاهيره الفنان حسن الرداد، ويمكنك التعرف على توقعات خبراء الفلك والأبراج لمواليد برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى فى السطور التالية.حظك اليوم برج الثورعلى الصعيد المهنىتحتاج إلى بناء بعض الجسور مع زملائك اليوم، ولكنك تحتاج أيضًا إلى تحديد الصديق من العدو لأن شخصًا ما هناك قد يعمل من خلف ظهرك لتدمير حياتك المهنية.حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفىمن المرجح أن تصبح حياتك العاطفية نشطة للغاية اليوم، وربما كان شريك حياتك يتجاهلك، والآن سيضاعف جهوده لتعويض هذا الإهمال، فلا تكن عدوانيًا في الحب.حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحىأنت تقضي ساعات طويلة في العمل وهذا غير صحي، ولكن متطلبات عملك تفرض عليك ذلك، وهذا يؤثر سلبًا على صحتك، فحاول الاستيقاظ مبكرًا في الصباح واذهب للتمشية أو الركض، وسينعش هذا عقلك وجسمك.توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلةالصداقة هي موضوع اليوم، يمكنك مقابلة الأصدقاء القدامى أو قد يزورك فجأة أحدهم، ستساعد أيضًا واحدًا أو أكثر من أصدقائك للخروج من مأزق اليوم.حظك اليوم الجمعة 16/10/2020 برج السرطان على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تنجز عملكيتميز مواليد برج السرطان بالشجاعة والقوة وامتلاك الخيال الواسع، ولكن يعيبهم العصبية الشديدة التي يصعب السيطر عليها في كثير من الأحيان، فضلًا عن التسرع في ردود الأفعال، ويقدم اليوم السابع توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، وهو من الأبراج المائية، ومن مشاهير برج السرطان توم كروز.حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنىلديك العديد من الخطط الجيدة التى تساعدك على إنجاز أعمالك بكل سهولة، فحاول مشاركة زملائك فى وضع تلك خطط حتى تستطيع تنفيذها بسهولة ولا يشعر أحدهم بالغيرة من تفردك بالتخطيط.حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفىمن المحتمل أن تواجه موقفًا صعبًا مع شريك حياتك، وسيختبر هذا الموقف قوة حبك والتزامك تجاهه، فحاول أن تتخطى ذلك معه وإثبات مدى حبك له بالأفعال.حظك اليوم برج السرطان على الصعيد الصحىيجب أن تحافظ على صحتك بشكل أفضل ويمكنك تناول مكملات الفيتامين لتحسين مناعتك وصحتك بشكل أفضل وإذا تفاقم عليك الأمر يمكنك استشارة طبيك.توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان الفترة المقبلةيمكنك اتخاذ خطوة كبيرة فى حل المشاكل الرئيسية التى تواجهك فى حياتك بشكل عام، هناك درس كبير سوف تتعلمه من الماضى وسيكون له تأثيرًا ملحوظًا على حياتك.حظك اليوم الجمعة 16/10/2020 برج القوس على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. سفر بعيديتميز مواليد برج القوس بالعديد من الصفات منها حب العمل والطيبة والغموض، وهو من الأبراج النارية التي يحب مواليده أيضًأ خوض المغامرات والاستكشاف، وإذا كنت من عشاق متابعة الأبراج يقدم "اليوم السابع" لمواليد برج القوس توقعات علماء الفلك وحظك اليوم على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، ومن مشاهير برج القوس النجمة سكارليت جوهانسون.برج القوس على الصعيد المهنىسفر بعيد لفترة في مجال العمل يعطيك فرصة كبيرة لزيادة خبراتك وتعدد مصادرك وعلاقاتك مع الآخرين في مجال عملك، فانتبه لأنه قد يكون هناك من يرغب في الذهاب لتلك المهمة ويحاول اقتناصها منك.برج القوس على الصعيد العاطفىحاول أن تتقرب من والديك أكثر من ذلك، فلديهم بعض المشكلات والمخاوف تجاهك، لذا اهتم بهم قبل أن يفوت الآوان وتشعر بالندم للأبد كما شعر به غيرك ممن فضلوا أنفسهم وعملهم عليهم.برج القوس علي الصعيد الصحىصحتك النفسية مهمة كالبدنية، فعليك أن تبتعد عما يؤذى مشاعرك ويدخلك في حالة من الاكتئاب، وحاول أن تندمج مع الأهل والأصدقاء ولا تترك نفسك للوحدة.يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس الفترة المقبلةالأيام المقبلة تحمل العديد من المفاجآت السارة، فلا تستسلم للأفكار الهادمة التى تسيطر عليك منذ فترة، والتي تجعلك تشعر بأنك إنسان سئ ولا يمكن أن تكون قدوة لغيرك، وأن الفشل يسيطر عليك، وستجد من يدعمك ويصل معك للقمة.حظك اليوم الجمعة 16/10/2020 برج الحوت على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. تحتاج لتقليل نفقاتكيعد برج الحوت من الأبراج المائية، وهو آخر الأبراج السماوية، ويولد أصحب هذا البرج فى الفترة من 23 فبراير وحتى 22 مارس، ويتسم أصحابه بالخيال الواسع وتعاطفهم مع الآخرين والهدوء، ومن مشاهيره الفنان محمود ياسين، ويقدم اليوم السابع لمحبى متابعة الأبراج توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى كالتالى.حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنىتحتاج إلى إلقاء نظرة فاحصة على النفقات الصغيرة التي يمكن أن تؤدي لأموال كبيرة إلى حد ما، على الرغم من أن نفقاتك الفردية صغيرة، إلا أنك تحتاج إلى الحد من إنفاقك إذا كنت ترغب في تجنب مواجهة المشاكل المالية الخطيرة في المستقبل.حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفىإذا كنت فقط مستقرًا في علاقتك، فستتمكن من توجيه طاقتك من أجل غد أفضل، لا تؤذي شريك حياتك في مشاعره، ومارس التأمل للتخلص من الطاقة السلبية.حظك اليوم برج الحوت على الصعيد الصحىلقد كنت تتجاهل نصيحة المتخصصين في الحفاظ على صحتك، وبالتالي قد تعاني من إجهاد في جميع أجزاء جسمك.توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت الفترة المقبلةستأتي الفرص الجديدة في طريقك اليوم، ولكن من المحتمل أن تختار واحدة مألوفة لك بدلاً من تلك التي يبدو أنها تقدم مكافآت أفضل. استغل هذا الوقت لإكمال مشاريعك القديمة الآن.حظك اليوم الجمعة 16/10/2020 برج الدلو على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. ستكون الأمور أفضليتميز مواليد برج الدلو بالعديد من الصفات المختلفة، منها أنهم من الشخصيات الودودة التي تمتلك حس فكاهة كبير، وهو البرج الحادى عشر بين الأبراج، ويكون فى الفترة بين 23 يناير وحتى 22 فبراير، ويقدم اليوم السابع توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، ومن مشاهير برج الدلو سعاد حسنى.حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنىاهتم بمشروعك الجديد ولا تترك الأمور في يد من لا يملك الخبرة الكافية لها، وحاول السيطرة على زمام الأمور لأنه يبدو أنها تسير بدون رقابة، أنت لديك خبرة كبيرة تستطيع من خلالها أن تسير كل أعمالك وتفتح أمامك فرص عديدة للتقدم.حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفىحاول أن تختار شريك حياتك بجدية، فأنت لديك العديد من الاختيارات الجادة التى تستطيع من خلالها أن تعيش مستقبل أفضل، فحاول أن تختار شريك حياتك بعلقك، ولا مانع من أن تستفتي قلبك، وستجد الأمور أفضل بكثير.حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحىآلام الأسنان تزعجك هذه الفترة، فحاول أن تنتظم في تنظيفها يوميًا مع استخدام مطهرات الفم، وقد يحتاج الأمر لزيارة الطبيب في حالة إهمالك.توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو الفترة المقبلةقد تقع في بعض المشكلات بسبب سوء اندفاعك في التصرفات دون تفكير، فحاول أن تفهم أن العصبية والاندفاع لن يفيدا، وحاول أن تهتم بالمقربين منك وألا تترك الأمور دون سيطرة.حظك اليوم الجمعة 16/10/2020 برج العقرب على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مكافأة غير متوقعةيتميز مواليد برج العقرب بالهدوء والسعى إلى الطموح وحساسيته وعاطفته المفرطة، وهو البرج الثامن من الأبراج الأثنى عشر، وتعتبر الفترة من 23 أكتوبر إلى 22 نوفمبر هى فترة مواليد برج العقرب، ومن مشاهيره الفنانة إليسا، وفى السطور التالية يقدم اليوم السابع توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنىمن المتوقع تحقيق عدد من النجاحات الرئيسية والثانوية على الجبهة المهنية اليوم، وقد تحصل على بعض المكافآت مقابل الخدمات المقدمة منذ فترة، أو قد تحصل على مكافأة غير متوقعة.حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفىاليوم مثالي لتصحيح أي مشاكل ظهرت مؤخرًا في علاقتك مع شريك حياتك، لكنك أنت من تحتاج إلى اتخاذ الخطوة الأولى، ويجب أن تضع كبريائك جانباً وتتولى حل كافة الأمور.حظك اليوم برج العقرب على الصعيد الصحىيبدو أنك متوتر قليلاً، فحاول ممارسة رياضة اللياقة البدنية الخارجية مثل السباحة أو اليوجا، وعليك القيام بذلك بشكل منتظم لتقوية عضلاتك وقدرة الرئة. لكن تجنبه إذا كان الطقس شديد البرودة في الخارج.توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب الفترة المقبلةإذا كان لديك خلاف في الأيام القليلة الماضية، سواء في المنزل أو في العمل، فاليوم هو يوم عظيم للتخلص من تلك الخلافات وتقديم حلول جذرية لها.