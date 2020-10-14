

أوكيجاهارا.. 6 حقائق مثيرة عن "غابة الانتحار" أوكيجاهارا.. 6 حقائق مثيرة عن "غابة الانتحار"

تعد غابة أوكيجاهارا اليابانية أحد أكثر الأماكن غموضا في العالم بسبب الآلاف من حالات الانتحار التي احتضنتها كل زاوية وكهف يتواجد داخل تلك الغابة الأكثر رعبا في العالم.



ومع تعدد أسباب اختيار المئات من البشر سنويا الانتحار في تلك الغابة ذات التاريخ الكئيب نستعرض في التقرير التالي أبرز الحقائق المثيرة التي تدور حول حقيقة غابة أوكيجاهارا اليابانية وفقا لموقع "listverse"..



1- شرائط الانتحار في أوكيجاهارا

تستخدم الشرائط كطريقة للخروج في حال غير الشخص رأيه وعدل عن فكرة الانتحار ولكن في أغلب الأحيان لا يخرج صاحب تلك الشرائط من الغابة إلى الأبد.

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بمجرد الدخول في غابة الانتحار فإن الشرائط والخيوط القماشية من أول الأشياء التي تتم ملاحظتها، فعلى الرغم من أن الأمر لا يبدو مرعبا إلا أن الرعب الحقيقي يكمن في سبب وجود تلك الشرائط والخيوط.والأصل في استخدام الشرائط في غابة أوكيجاهارا اليابانية هو استخدامها كطريقة للخروج في حال غير الشخص رأيه وعدل عن فكرة الانتحار ولكن في أغلب الأحيان لا يخرج صاحب تلك الشرائط من الغابة إلى الأبد.فجمال غابة أوكيجاهارا اليابانية يختفي بمجرد تتبع طريق تلك الشرائط التي غالبا ما تنتهي بوجود جثة شخص منتحر يتدلى من أحد الأشجار.2- المتعلقات الشخصيةغالبا ما تتواجد الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والملابس وزجاجات المشروبات والأدوية داخل غابة الانتحار اليابانيةمن بين الاكتشافات المروعة التي تتناثر في غابة الانتحار العديد من المتعلقات الشخصية للأشخاص المنتحرين فغالبا ما تتواجد الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والملابس وزجاجات المشروبات والأدوية.3- جثث غابة أوكيجاهارافي كل عام يفوق متوسط عدد الجثث التي تكتشفها السلطات اليابانية أو الزائرين الـ 100 جثة تقريبا.حالات الإقبال على الانتحار داخل غابة أوكيجاهارا ليست فردية أو نادرة ففي كل عام يفوق متوسط عدد الجثث التي تكتشفها السلطات اليابانية أو الزائرين الـ100 جثة تقريبا.ولعل أكثر ما يثير الرعب داخل غابة أوكيجاهارا هو وجود بقايا جثث وعظام بشرية اختار أصاحبها الانتحار منذ فترة طويلة ولم تُكتشف جثثهم حتى تحللت ولم يتبق منها سوى العظام.وفي محاولة للتقليل من حالات الانتحار تجوب فرق من المتطوعين داخل الغابة للبحث عن أي أشخاص أحياء قبل إقدامهم على الانتحار وقد نجحت فرق المتطوعين في الكثير من الأحيان في إنقاذ الكثيرين من براثن الانتحار.4- التخييم في غابة أوكيجاهاراالتخييم من الأمور المستحيلة داخل غابة الانتحار اليابانيةعلى الرغم من طبيعة غابة أوكيجاهارا الخلابة إلا أن التخييم من الأمور المستحيلة داخل غابة الانتحار اليابانية، فبجانب ما يحيط بتلك الغابة من طبيعة قاتمة ومخيفة من السهل جدا أن يضل المخيمون طريقهم داخل أحراش تلك الغابة وهو ما يعرضهم لخطر الموت متجمدين وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة ليلا بشكل يصعب معه التشبث بالحياة.5- روح الشر وأشباح المنتحرينالكثير من اليابانيون يعتقدون بأن غابة أوكيغاهارا تحتضن قوة شريرة خارقة للطبيعة تواجدت بفعل ممارسات اليابانيون عبر الزمان.تواجد أساطير ومعتقدات حول مكان مثل غابة الانتحار اليابانية أمر منطقي للغاية بسبب الطبيعة التي تحيط بها، فالكثير من اليابانيين يعتقدون أن غابة أوكيجاهارا تحتضن قوة شريرة خارقة للطبيعة تواجدت بفعل ممارسات اليابانيين عبر الزمان.ومن أشهر تلك الممارسات هو ما كان يحدث في القرن التاسع عشر حيث كانت تجلب كل أسرة يابانية كبار السن وتتركهم داخل الغابة حتى "يموتوا بكرامة" بحسب معتقدات تلك الفترة.وبالإضافة إلى الممارسات والمعتقدات القاسية والبشعة لليابانيين هناك الكثير من الروايات المحلية عن أشباح الموتى الذين يسكنون غابة الانتحار ويشجعون الأشخاص المتواجدين داخلها من خلال وساوسهم على الانتحار والتخلص من حياتهم.6- نشأة غابة أوكيجاهارايرجع إنشاء الغابة إلى ثوران بركاني من جبل فوجي في عام 864 وكانت نتيجة ذلك 12 ميلا مربعا من الحمم البركانية المنتشرة التي سرعان ما تحولت إلى غابة أوكيجاهارا بمجرد أن استعادت الطبيعة عافيتها حيث نمت الأشجار والأعشاب بغزارة كما أدى هذا الانفجار البركاني إلى تكوّن أنظمة كهوف غريبة داخل الغابة لا يزال الكثير منها غير مُكتشف حتى الآن.وكان اليابانيون القدماء يعبدون جبل فوجي كإله وهذا ما خلق رابطا روحيا واحتراما لهذا الجبل من السكان المحليين.