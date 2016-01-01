

هل تتضرر السيارة بتحويلها من البنزين إلى الغاز؟ «غازتك» تجيب هل تتضرر السيارة بتحويلها من البنزين إلى الغاز؟ «غازتك» تجيب

نجحت مصر خلال الـ6 سنوات الأخيرة، التى تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى زيادة تحويل 118 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط، حتى نهاية يونيو 2020، إلى حوالي 322 ألف سيارة، ضمن خطة المشروع القومي، لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، من خلال 76 مركز لتحويل السيارات وتموينها، من خلال 195 محطة على مستوى الجمهورية.



ورصدت «بوابة أخبار اليوم»، أراء مالكى السيارات المقبلين على تحويل سياراتهم من بنزين لغاز، وهل يسبب ذلك ضرر لسيارتهم فيما بعد؟، أجابت شركة غازتك العاملة في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، أنه لا يوجد تأثير للغاز الطبيعي على السيارات القديمة أو الجديد، حيث يتوافر أطقم لتحويل جميع أنواع السيارات بالغاز الطبيعي القديم والجديدة.



وأضافت الشركة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن التحويل لا يضر بالسيارة، ولكن يشترط عمل فحص للسيارات، قبل عملية التحويل، بحيث لا يتم تحويل السيارات التي تقل كفاءتها الفنية عن 70%.

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وأوضحت الشركة، أنه فيما يخص عزم المحرك فإن نتيجة دخول الغاز، داخل غرفة الاحتراق في صورة غازية، تصبح الكمية اللازمة من الغاز الطبيعي، أقل نسبياً من الكمية المطلوبة في الوقود السائل، ما يؤثر في القدرة على التسارع بنسبة لا تتعدى 6%، في أقصى ظروف التشغيل، ولكن ذلك يساعد على التوفير في استهلاك الغاز الطبيعي عن البنزين بنفس النسبة.وأشارت الشركة، إلى أن كل سيارة لها نظام تحويل خاص بها، وأن وقت التحويل يستغرق فقط 4 ساعات.والجدير بالذكر، أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أكد استخدام المواطن للغاز الطبيعي في سيارته، فإنه يمكن له تحقيق وفر يصل لحوالي لحوالي 825 جنيها شهرياً، عند متوسط استهلاك يومي 10 لترات بنزين 80، بينما يصل معدل التوفير لحوالي 1200 جنيه شهرياً، في حالة استخدام بنزين 92.ويمكن للعميل استرداد قيمة التحويل من مبلغ التوفير، في استخدام الغاز الطبيعي، خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر، عند معدل الاستهلاك المتوسط، علماً بأنه كلما زاد معدل الاستهلاك اليومي للبنزين، كلما قلت فترة الاسترداد، مشيرا إلى أن استخدام الغاز الطبيعي يزيد من كفاءة محرك السيارة بنسبة 10%، حيث يتم احتراق الوقود داخل المحرك احتراقاً تاماً لأن الغاز الطبيعي وقود نظيف، ورقمه الأوكتيني أعلى من البنزين حوالى 120 أوكتان.