فوجى فيلم تتقدم بطلب للموافقة على استخدام أفيجان لعلاج كورونا

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فوجى فيلم تتقدم بطلب للموافقة على استخدام أفيجان لعلاج كورونا

قالت شركة "فوجي فيلم هولدنجز"، اليوم الجمعة، إنها تقدمت بطلب في اليابان للحصول على الموافقة على استخدام عقار أفيجان المضاد للإنفلونزا كعلاج لمرض كوفيد-19.

كانت الشركة قد قالت الشهر الماضي إن دراسة في المرحلة الأخيرة على أفيجان أظهرت انخفاض فترات التعافي بالنسبة لمرضى كوفيد-19 الذين يعانون أعراضًا غير حادة، وإنها ستسعى لتقديم طلب للحصول على موافقة الجهات التنظيمية هذا الشهر على أقرب تقدير.

وقفزت أسهم الشركة حوالي ثلاثة بالمئة بدعم تلك الأنباء.

وأظهرت الدراسة التي شملت 156 مريضا في اليابان أن الذين عولجوا بأفيجان تحسنت حالتهم بعد 11.9 يوم مقارنة مع 14.7 يوم للمرضى الذين تناولوا دواء وهميا.

وأفيحان، المعروف أيضا باسم فافيبيرافير، حاصل على الموافقة في اليابان كدواء للإنفلونزا، ويخضع حاليا لما لا يقل عن 16 تجربة سريرية في أنحاء العالم، لكن لا تزال هناك مخاوف بشأن العقار بعدما
أظهرت دراسات على حيوانات أنه يسبب عيوبا خلقية في المواليد.

المصدر: الدستور

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