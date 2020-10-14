قالت شركة "فوجي فيلم هولدنجز"، اليوم الجمعة، إنها تقدمت بطلب في اليابان للحصول على الموافقة على استخدام عقار أفيجان المضاد للإنفلونزا كعلاج لمرض كوفيد-19.
كانت الشركة قد قالت الشهر الماضي إن دراسة في المرحلة الأخيرة على أفيجان أظهرت انخفاض فترات التعافي بالنسبة لمرضى كوفيد-19 الذين يعانون أعراضًا غير حادة، وإنها ستسعى لتقديم طلب للحصول على موافقة الجهات التنظيمية هذا الشهر على أقرب تقدير.
وقفزت أسهم الشركة حوالي ثلاثة بالمئة بدعم تلك الأنباء.
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التعليقات على فوجى فيلم تتقدم بطلب للموافقة على استخدام أفيجان لعلاج كورونا
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