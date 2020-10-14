

حكاية فيلا الرعب لـ«شيكوريل».. التي سكنتها عائلة الفنان عزت أبو عوف حكاية فيلا الرعب لـ«شيكوريل».. التي سكنتها عائلة الفنان عزت أبو عوف

«في 10 شارع سيرلانكا بالزمالك.. كان يسكن التاجر الثري شيكوريل»، الذي ذاع صيته وانتشر اسمه في عدد كبير من أفلام الأبيض والأسود كأهم شركة محلات تجارية في مصر، إلا أن وراء هذا الاسم قصة ولغز كبير.



«فيلا شيكوريل».. قصة رعب حقيقية كان بطلها اليهودي ذو الأصول الإيطالية مورينيو شيكوريل الذي جاء إلى مصر لبدء مشوار حياته برفقة زوجته، حيث قرر فتح محل للملابس وأصبح في وقت قصير من أشهر وأرقى محلات الملابس في مصر، وحملت اسم "شيكوريل".



كان مورينيو أب لثلاثة أبناء وقرر شراء فيلا في الزمالك للعيش فيها خاصة أن ممتلكاته وصلت إلى 500 ألف جنيه في ذلك الوقت، لكن الأمر لم يستمر طويلا.

وفي عام 1927 اقتحم فيلا شيكوريل 3 لصوص وقاموا بتخدير زوجته وعندما استيقظ شيكوريل قتله اللصوص بـ11 طعنة وسرقوا جميع المجوهرات والذهب الموجود في المنزل.وعقب حادث شيكوريل قررت عائلته السفر خارج مصر وترك المنزل فارغ تمامًا لمدة 30 عامًا حتى جاءت إحدى العائلات التي قررت شراء الفيلا عام 1957، وكانت عائلة الفنان الراحل عزت أبو عوف هي من اشترت فيلا الزمالك.وعاشت الأسرة التي تكونت من أحمد شفيق أبو عوف وزوجته سميرة عبدالكريم صالح، في الفيلا حياة طبيعية حتى لاحظت الزوجة أن هناك أنفاس تلاحقها مما يجعلها تستعين بوالدتها لتؤكد لها أنها تلاحظ وجود أنفاس غريبة في الفيلا، قبل أن تمر الأسرة بالكثير من الأحداث المرعبة.وكشف الفنان عزت أبو عوف في لقاء تليفزيوني عن مغامرات حدثت في الفيلا، مشيرا إلى أن روح مورينيو شيكوريل كانت تسكن الفيلا، موضحا: "كان يظهر من حين لآخر ويذهب بأمان ودون أذى لأي شخص".



