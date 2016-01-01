تعطل مولد الكهرباء فى القطاع الروسى للمحطة الفضائية الدولية

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تعطل مولد الكهرباء فى القطاع الروسى للمحطة الفضائية الدولية

تعطل فى القطاع الروسي للمحطة الفضائية الدولية جهاز ينتج الأكسجين لرواد الفضاء الروس، بحسب مصدر فى المجمع الفضائى الروسى نقلا عن محادثات دارت بين أحد رواد الفضاء الروس ومركز إدارة الرحلات الفضائية بضواحي موسكو.

وقال المصدر، إن العطل لا يهدد حياة أفراد طاقم المحطة، إذ تتوفر فى المحطة الفضائية احتياطيات كافية للأكسجين، وعلاوة على ذلك فإن القطاع الأمريكى للمحطة يمتلك جهازا آخر ينتج الأكسجين، وأعاد المصدر إلى الأذهان أن رواد الفضاء الروس أفادوا فى 12 أكتوبرالجارى بارتفاع درجة الحرارة فى وحدة "زفيزدا" الروسية بالمحطة الفضائية الدولية.



وقبل ذلك بيوم واحد تعطل المرحاض الروسي في المحطة الفضائية، ما أجبر رواد الفضاء الروس إلى استخدام المرحاض الأمريكي، ثم أفاد ناطق باسم "روس كوسموس" بأن الرواد الروس استطاعوا إصلاح مرحاضهم، يذكر أن طاقم المحطة الفضائية الدولية يضم رواد الفضاء الروس الأربعة، أناتولي إيفانيشيت، إيفان فاجنر، سيرغي ريجيكوف، سيرغي كود – سفيرتشكوف ورائدي الفضاء الأمريكيين كريستوفر كسيدي، كاتلين روبنس.

المصدر: اليوم السابع

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