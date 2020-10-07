

ثبات أسعار اللحوم بالأسواق المحلية اليوم 16 أكتوبر ثبات أسعار اللحوم بالأسواق المحلية اليوم 16 أكتوبر

شهدت أسعار اللحوم، حالة من ثبات داخل الأسواق المحلية، اليوم الجمعة ١٦ أكتوبر 2020.



وسجلت محافظة الإسكندرية، الأعلى سعرًا في اللحم البتلو، وتراوح سعر الكيلو ما بين 100 إلى 180 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو لحم الضأن، ما بين 100 إلى 180جنيهًا لتصبح محافظة الإسكندرية الأعلى سعرًا.



وتراوح سعر كيلو الكندوز، ما بين 80 إلى 165 جنيها، لتسجل محافظة الإسكندرية الأعلى سعرًا.

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وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة الجيزة ما بين 80 إلى 170 جنيهًا، وكيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 90 إلى 170 جنيهًا، لتكون محافظة الجيزة هي الأعلى سعرًا.