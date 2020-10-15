ننشر أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم 16أكتوبر

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ننشر أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم 16أكتوبر

شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور، حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الجمعة ١٦ أكتوبر 2020.

وتراوحت أسعار الطماطم، من 2 إلى 4 جنيه للكيلو، والبطاطس من 1.75 إلى 2.75 جنيه، والبصل من3 إلى 4.75 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 3 إلى 6.5 جنيهات، والفاصوليا ما بين 10 إلى 16 جنيهًا، والفلفل الرومي بـ6 جنيه، والثوم بـ17 جنيهًا.

أما عن سعر كيلو الباذنجان البلدي، فتراوح ما بين 2 و4.50 جنيه، ووصل البنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 4 إلى 5 جنيهات، والملوخية 2 إلى 3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 2 إلى 6جنيه.

المصدر: اخبار اليوم

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