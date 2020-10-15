

ننشر أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم 16أكتوبر ننشر أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم 16أكتوبر

شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور، حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الجمعة ١٦ أكتوبر 2020.



وتراوحت أسعار الطماطم، من 2 إلى 4 جنيه للكيلو، والبطاطس من 1.75 إلى 2.75 جنيه، والبصل من3 إلى 4.75 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 3 إلى 6.5 جنيهات، والفاصوليا ما بين 10 إلى 16 جنيهًا، والفلفل الرومي بـ6 جنيه، والثوم بـ17 جنيهًا.



أما عن سعر كيلو الباذنجان البلدي، فتراوح ما بين 2 و4.50 جنيه، ووصل البنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 4 إلى 5 جنيهات، والملوخية 2 إلى 3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 2 إلى 6جنيه.