شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور، حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الجمعة ١٦ أكتوبر 2020.
وتراوحت أسعار الطماطم، من 2 إلى 4 جنيه للكيلو، والبطاطس من 1.75 إلى 2.75 جنيه، والبصل من3 إلى 4.75 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 3 إلى 6.5 جنيهات، والفاصوليا ما بين 10 إلى 16 جنيهًا، والفلفل الرومي بـ6 جنيه، والثوم بـ17 جنيهًا.
أما عن سعر كيلو الباذنجان البلدي، فتراوح ما بين 2 و4.50 جنيه، ووصل البنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 4 إلى 5 جنيهات، والملوخية 2 إلى 3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 2 إلى 6جنيه.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ننشر أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم 16أكتوبر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق