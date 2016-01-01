شركة سيمنز العالمية: طورنا اختبارا للكشف عن كورونا خلال 15 دقيقة

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شركة سيمنز العالمية: طورنا اختبارا للكشف عن كورونا خلال 15 دقيقة

وجه رئيس شركة سيمنز العالمية جو كايسر، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الكهرباء لاختيار شركة سيمنز لبناء مركز الطاقة بالعاصمة الإدارية.

وقال رئيس الشركة – خلال لقاء خاصة لبرنامج مساء دي ام سي الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان – إن الرئيس السيسي دائما يطلب و يتطلع إلى الأفضل دائما في كافة المشروعات التي نتعاون بها

وأكد أن الحكومة المصرية قامت بإنجاز خطوات كبيرة في التنمية الإقتصادية مشيرا إلى أننا نعمل على تطوير مزيد من الخدمات مع الدول المختلفة منها التحول الرقمي.

وتابع: "قدمنا العديد من المبادرات لمواجهة جائحة كورونا وطورنا إختبارا للكشف عن الفيروس خلال 15 دقيقة و نسبة الدقة كبيرة في الإختبار الذى طورته الشركة للكشف عن كورونا".

وأشار إلى أننا بدأنا في إنتاج اختبار لكشف كورونا وحصلنا على الإعتماد من الإتحاد الأوروبي مشددا على أن استخدام الإنترنت أصبح ضرورة بعد جائحة كورونا



المصدر: اخبار اليوم

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