شركة سيمنز العالمية: طورنا اختبارا للكشف عن كورونا خلال 15 دقيقة

وجه رئيس شركة سيمنز العالمية جو كايسر، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الكهرباء لاختيار شركة سيمنز لبناء مركز الطاقة بالعاصمة الإدارية.
وقال رئيس الشركة – خلال لقاء خاصة لبرنامج مساء دي ام سي الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان – إن الرئيس السيسي دائما يطلب و يتطلع إلى الأفضل دائما في كافة المشروعات التي نتعاون بها
وأكد أن الحكومة المصرية قامت بإنجاز خطوات كبيرة في التنمية الإقتصادية مشيرا إلى أننا نعمل على تطوير مزيد من الخدمات مع الدول المختلفة منها التحول الرقمي.
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