

الذهب بصدد أول خسارة أسبوعية بسبب صعود الدولار وتبدد آمال التحفيز الذهب بصدد أول خسارة أسبوعية بسبب صعود الدولار وتبدد آمال التحفيز

انخفض الذهب العالمى، اليوم الجمعة، ويبدو أنه متجها صوب تكبد أول خسارة أسبوعية فى ثلاثة أسابيع، فيما يتمسك الدولار بارتفاعه، بينما يُبدو تقديم المزيد من التحفيز المالى فى الولايات المتحدة أمرا مستبعدا قبل الانتخابات الرئاسية.



ونزل الذهب فى المعاملات الفورية 0.2% إلى 1903.24 دولار للأوقية، ليخسر 1.4% منذ بداية الأسبوع الجارى.



وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1907.50 دولار.



وقال إدوارد مويا كبير محللى السوق لدى أواندا "هناك بعض الاتجاه الصعودى الإضافى للدولار وذلك يشكل عاملا معاكسا للذهب، بالإضافة إلى مفاوضات التحفيز (الأمريكى) الجارية والتى لم تسفر عن تقدم".



وأضاف "الجميع متفقون على احتمال أنه لن يكون هناك اتفاق قبل الانتخابات".



ويتجه الدولار، الذى يُعتبر ملاذا آمنا، صوب تسجيل أول مكسب أسبوعى فى ثلاثة أسابيع بدعم من ارتفاع إصابات فيروس كورونا عالميا وتبدد الرهانات على صفقة التحفيز الأمريكى.



وتسببت جائحة كوفيد-19 فى عمليات طبع غير مسبوقة للأموال وانخفاض أسعار الفائدة عالميا، ما يضع الذهب على مسار أفضل عام له فى عشر سنوات نظرا لجاذبيته كتحوط فى مواجهة التضخم وانخفاض العملة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.8% إلى 24.11 دولار للأوقية وتراجعت 3.9% فى الأسبوع.



وهبط البلاتين 0.4% إلى 860.22 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.1% إلى 2350.45 دولار.